Dallas Mavericks contra Atlanta Hawks: Cómo ver la NBA en línea, canal de TV, información de transmisión en vivo, hora de inicio.

Informe intermedio

Después de ir seis puntos abajo al final del primer cuarto, los Mavericks ahora tienen la ventaja. Con un marcador de 65-57, han lucido como el mejor equipo, ¡pero aún quedan dos cuartos por jugar!

Si los Mavericks continúan jugando así, pronto elevarán su récord a 46-30. Por otro lado, los Hawks tendrán que conformarse con un récord de 36-41 a menos que cambien las cosas (¡y rápido!).

Quiénes juegan

Atlanta Hawks @ Dallas Mavericks

Registros actuales: Atlanta 36-40, Dallas 45-30

Cómo ver

Cuándo: Jueves, 4 de abril de 2024 a las 7:30 p.m. ET

Dónde: American Airlines Center— Dallas, Texas

TV: Bally Sports – Southeast

Transmisión en línea: fuboTV (Prueba gratuita. Pueden aplicarse restricciones regionales)

Costo de boleto: $38.00

Qué saber

Los Hawks tienen un gran desafío por delante, ya que se espera que sean superados en la cancha el jueves. Después de haber jugado ayer mismo, viajarán para enfrentarse a los Dallas Mavericks a las 7:30 p.m. ET en el American Airlines Center. Los Hawks llegan con fuerza ofensiva, ya que han promediado 119.1 puntos por partido esta temporada.

El miércoles, los Hawks vencieron a los Pistons 121-113. La victoria marcó la segunda seguida para Atlanta.

Jalen Johnson estuvo espectacular: consiguió un triple-doble con 28 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias. Su actuación compensó un partido más lento contra los Bulls el lunes.

Mientras tanto, después de una racha de siete victorias, la buena racha de los Mavericks finalmente se terminó el martes. Cayó ante los Warriors 104-100. Dallas no estuvo a la altura de su potencial y se quedó corto de la ventaja que los pronosticadores pensaban que tenían.

Luka Doncic hizo un buen esfuerzo para el equipo perdedor al conseguir un triple-doble con 30 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. El partido fue el sexto consecutivo con al menos 30 puntos.

Atlanta ha estado en racha últimamente: han ganado seis de sus últimos siete partidos, lo que ha mejorado su récord a 36-40 en esta temporada. En cuanto a Dallas, su derrota puso fin a una racha de cinco victorias consecutivas como visitantes y los dejó en 45-30.

Este partido es uno en el que el número de posesiones probablemente será un factor importante: Los Hawks no han cedido fácilmente el balón esta temporada, ya que solo han promediado 12.5 pérdidas de balón por partido. Sin embargo, no es como que los Mavericks (actualmente clasificados en quinto lugar) tengan problemas en ese departamento, ya que han estado promediando solo 11.8. Dadas estas fortalezas competitivas, será interesante ver cómo se desarrolla su choque.

Los Hawks se quedaron cortos contra los Mavericks en su enfrentamiento anterior en enero, cayendo 148-143. Un factor importante en esa derrota fue el dominante desempeño de Doncic, quien lanzó 8 de 13 en tiros de tres puntos y consiguió un doble-doble con 73 puntos y diez rebotes. Ahora que los Hawks saben el daño que puede causar, ¿podrán detenerlo esta vez? Regrese a CBSSports.com después del partido para averiguarlo.

Probabilidades

Dallas es un favorito con una ventaja de 11.5 puntos sobre Atlanta, según las últimas probabilidades de la NBA.

Los pronosticadores tenían buena intuición para la línea de este juego, ya que el partido comenzó con los Mavericks como favoritos por 11 puntos.

El total de puntos es de 230.5.

Historial de la serie

Dallas ha ganado 6 de sus últimos 10 partidos contra Atlanta.

26 de enero de 2024 – Dallas 148 vs. Atlanta 143

2 de abril de 2023 – Atlanta 132 vs. Dallas 130

18 de enero de 2023 – Atlanta 130 vs. Dallas 122

6 de febrero de 2022 – Dallas 103 vs. Atlanta 94

21 de octubre de 2021 – Atlanta 113 vs. Dallas 87

10 de febrero de 2021 – Dallas 118 vs. Atlanta 117

3 de febrero de 2021 – Dallas 122 vs. Atlanta 116

22 de febrero de 2020 – Atlanta 111 vs. Dallas 107

1 de febrero de 2020 – Dallas 123 vs. Atlanta 100

12 de diciembre de 2018 – Dallas 114 vs. Atlanta 107