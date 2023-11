DAK y la Edad de Oro de los Catálogos de Gadgets – cabel.comDAK y la Era Dorada de los Catálogos de Gadgets – cabel.com

¡Hola!

Mi nombre es Cabel. Y tengo probablemente el mejor trabajo del mundo. Uso muchos sombreros. Pero aquí, en mi blog personal, tengo la oportunidad de escribir sobre las cosas que realmente me importan, solo para ti. Y por el hecho de que estás leyendo este blog, creo que eres muy parecido a mí. Bueno, prepárate para esto: He estado trabajando en esta publicación por más de 10 años. ¿Cómo puede ser? Es simple. Durante una década, he estado obteniendo copias de un catálogo de gadgets en particular, una por una, cuando están en subasta. Coleccionando y esperando. Los catálogos eran desechables, y eso significa que no muchas personas los conservaron. Pero, para mí, cuentan una historia críticamente importante de la edad dorada de la electrónica, los gadgets, la redacción y las ventas. Merecen ser preservados. Y yo soy la persona para hacerlo. Pero espera, me estoy adelantando. ¿Qué era el Catálogo DAK? De niño, no leí realmente novelas de ciencia ficción, nunca leí una sola palabra de J.R.R. Tolkien, y principalmente usé la enciclopedia para buscar palabras divertidas. Lo que leí de niño, una y otra vez, fueron revistas de juegos/computadoras… y el Catálogo DAK. (Sé que esto dice mucho sobre mí. No necesitamos discutirlo más.) Escribí sobre este catálogo en particular en 2012, pero en ese entonces solo rasguñé la superficie. Para explicar DAK, veamos juntos el número de verano ’83. La imagen del héroe de la portada te atrae. ¿Qué es ese bonito reproductor de casetes? (Y vaya, incluso hoy en día, esa cosa es bastante impresionante.) Una vez que lo abres, te recibe una bienvenida personalizada impresa en un daisywheel de un tipo llamado Drew Alan Kaplan. Así es, el mismo D.A.K. Okey, lo estás empezando a entender ahora. Aquí está un catálogo, de un tipo que elige gadgets geniales, y escribe sobre ellos en gran detalle, cada palabra suya. Suena divertido. Y luego, profundizas. Ves relojes futuristas y teléfonos extravagantes… …un dispositivo divertido para cambiar cartuchos de Atari 2600… …un cargador de baterías ridículamente triste/deprimido, y más. Puedes fantasear con tener uno de estos artículos. Puedes soñar con cómo cambiará tu vida con él en tu casa. Y quedarás asombrado por el precio. Pero en realidad, todo se reduce a la redacción. Apuesto a que nunca has leído nada como esto. Primero, un titular extraño, pegajoso y probablemente confuso te atrae. Luego, un solo artículo recibe una página entera de atención. Y sobre todo, el gadget se describe y se vende casi como si un amigo te estuviera contando todo sobre él. Las fotos. La redacción. Los gadgets. La presentación. Había tanto que absorber. Ese es el Catálogo DAK. Resaltador de memorias Recuerdo tantos sentimientos pequeños. Solía fantasear con llevar este extraño equipo alrededor en mi maletín de niño inexistente, y reemplazar esos pequeños ROM. ¡Y quería tanto este teclado SK-1, que realmente lo obtuve para Navidad un año! ¡Pero de Santa, no de DAK. También hay muchas curiosidades tecnológicas aquí. Por ejemplo, ¿qué diablos es este trazador 3M sin computadora? ¡Y nunca vi este increíble todo en uno de Canon! Venía con una impresora externa… ¡y también una impresora interna! Básicamente, este catálogo fue, y sigue siendo, mi escape. Cualquier cosa para cerrar la venta Drew siempre encontraba formas únicas de vender. Durante años, y me refiero a años literales, estuvo acosando a una empresa de detectores de radar, incitándolos a una apuesta para demostrar que su detector de radar más barato era igual de bueno que el de ellos: De niño, estaba fascinado por este desafío. Siete años más tarde, el desafío llegó a su fin. La conclusión estaba oculta en el salto de página: “No, el Maxon de DAK no ganó. No, no somos mejores que Passport y Escort. ¡Pero tampoco perdimos!” ¡Perfecci&oa