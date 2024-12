Czar de la frontera de Trump, Tom Homan, dice que quiere 100,000 camas para migrantes, financiamiento del Congreso para una operación masiva de deportación.

El border czar electo del presidente Donald Trump, Tom Homan, reveló miércoles que quiere fondos del Congreso y 100.000 camas para los migrantes apoyar el operación de deportación más grande en la historia.

“Necesitamos que el Congreso nos dé dinero para hacer esto,” dijo Homan a Kaitlan Collins de CNN en “The Source,” señalando que no sabe “cuál es el presupuesto” y por lo tanto no está seguro de cuántos migrantes van a ser deportados.

Señalando que no tiene acceso completo a los datos dado que Trump no está todavía en el cargo, añadió, “No sé cuántos recursos tengo, no sé cuánto dinero quiero tener para comprar camas, no sé cuánto dinero quiero tener para comprar contratos de transporte.”

Tom Homan dijo que le gustaría al menos 100.000 camas para llevar a cabo deportaciones de migrantes. CNN

Homan argumentó que el pueblo estadounidense votó por más fondos para deportaciones dado que eligieron a Trump para el cargo y que el Congreso debería aprobar financiamiento adicional a través de reconciliación.

“Necesitamos al menos 100.000 camas,” continuó, añadiendo que cuantos más ofertas de deportación reciba, más migrantes la administración de Trump puede detener y deportar.

“Las oficinas de ICE en todo el condado estarán en las calles” el primer día,” agregó.

El “border czar” entrante Tom Homan visita el Camp Eagle donde miembros de la Guardia Nacional de Texas y oficiales del Departamento de Seguridad Pública se reúnen para una comida de Acción de Gracias en Eagle Pass, Texas el 26 de noviembre de 2024. The Washington Post via Getty Images

Thomas Homan testifica durante la audiencia del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara titulada “Los esfuerzos regulatorios y de formulación de políticas de la administración Biden para socavar la ley de inmigración de EE. UU.,” en el Edificio Rayburn el miércoles 17 de enero de 2024. CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Se pedirá al ejército que proporcione aviones para transportar migrantes de regreso a través de la frontera, dijo Homan, pero no estarán arrestando a los migrantes.

La operación será “costosa,” dijo Homan, al menos $86 mil millones, pero argumentó que ahorrará dinero en impuestos al final debido a que los migrantes ya no recibirán asistencia federal.

“Queremos arrestar a tantas personas como podamos que estén en el país ilegalmente,” agregó Homan, diciendo que no tiene un número específico en mente.

Trump ha prometido llevar a cabo la deportación más grande en la historia de EE. UU. comenzando el primer día de su presidencia el 20 de enero, y ha amenazado a los países al prometer no hacer “negocios” con ellos si se niegan a aceptar a sus ciudadanos de vuelta a sus países.