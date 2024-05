Cynthia votó por Nelson Mandela. Ahora está abandonando a sus sucesores.

Eran gente sombra, moviéndose más allá de la luz de pequeños fuegos en un amanecer de invierno. No había ninguna indicación entonces de que estaba a punto de encontrarme con una de las vistas más extraordinarias de mi tiempo en Sudáfrica. En esta parte del país, el invierno es una temporada fría y seca que quema el veld marrón. El suelo es duro como la sílex y cuando el viento sopla a través de las llanuras, el polvo cubre a los habitantes y todo lo que llevan. Podía escuchar excavando, y al acercarme vi a una mujer picando la tierra. Cerca, otros hombres y mujeres estaban haciendo lo mismo. Tenían herramientas de jardín viejas, machetes, pedazos de piedra, cualquier cosa para hacer agujeros en los que colocaron trozos de plástico, lata y madera. Le pregunté a la mujer qué estaba haciendo. “Estamos escondiendo nuestras chozas”, me dijo. Era un campamento de ocupantes ilegales a las afueras de Johannesburgo en 1994 cuando Sudáfrica se preparaba para votar en sus primeras elecciones no raciales. Para ver ese voto en una nación brutalizada por el apartheid fue presenciar un momento impresionante en la historia de la humanidad. Los primeros votantes, en su mayoría ancianos, que emitieron sus votos silenciosamente empujaron la historia inexorablemente hacia adelante. Treinta años después, Sudáfrica es un país muy diferente. La democracia ha perdurado. El miedo y la brutalidad racista del pasado se han ido. Pero hay un desencanto generalizado con el gobernante Congreso Nacional Africano (ANC) en el poder desde que Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro del país. En aquel entonces, la mujer escondiendo su choza me dijo que se llamaba Cynthia Mthebe. Su historia se ha quedado conmigo durante más de 30 años. A medida que salía el sol, el campamento de ocupantes ilegales gradualmente desaparecía bajo la tierra. Una hora antes, había una comunidad de varias docenas de chozas y tiendas endebles. Ahora solo había gente, envuelta en mantas, sentada alrededor de los fuegos. Cynthia solía alimentar a su familia vendiendo latas que recogía en vertederos de basura [BBC]. Los niños vestidos con sus uniformes escolares se dirigían hacia la carretera principal, a aproximadamente una milla más allá de los campos. Sin importar la degradación que sufrían aquí, los padres luchaban por darles a sus jóvenes …

