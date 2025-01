Cyndi Lauper solo quiere divertirse una última vez

Ahora a los 71 años, la estrella estadounidense está empezando a dar un paso atrás del foco de atención. Ella ha completado la etapa de América del Norte de su gira de despedida con sus últimas fechas en el Reino Unido incluyendo una en la Arena Co-op de Manchester el mes que viene.

Cyndi Lauper (Foto: PA) “Este es mi regalo”, dice reflexionando sobre su gira Girls Just Wanna Have Fun. “Así es como quería despedirme. Puedo actuar de la manera que siempre he querido actuar…

“Es una buena forma de decir adiós, y es mi regalo para todas las personas que solían venir a verme.”

Durante su carrera de décadas, Lauper ha ganado dos Grammys, un Emmy por su aparición especial en la serie de los 90 Mad About You y se convirtió en la primera compositora solista femenina en ganar un premio Tony por el éxito de Broadway Kinky Boots.

La cantante nacida en Nueva York se lanzó a la fama tras el lanzamiento de su álbum debut de 1983, She’s So Unusual, que presentó su himno feminista Girls Just Want to Have Fun. También incluyó éxitos como Time After Time y All Through The Night que mostraron su voz característica y le valieron el Grammy al mejor artista nuevo.