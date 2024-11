Cygnett Hotels & Resorts abre nueva propiedad en Kharagpur, Bengala Occidental

Cygnett Hotels & Resorts ha inaugurado Cygnett Inn Kharagpur en Bengala Occidental, marcando un paso significativo en su estrategia de expansión en el mercado indio. El movimiento tiene como objetivo capitalizar la creciente necesidad de opciones de alojamiento asequibles pero de alta calidad en el centro industrial de Kharagpur. La compañía se ha estado enfocando en ciudades y pueblos secundarios en toda la India, respondiendo a la creciente demanda de hoteles económicos y de categoría media. El fundador y director general de Cygnett Hotels & Resorts, Sarbendra Sarkar, dijo: “El sector hotelero indio está experimentando un crecimiento constante en la demanda en los principales mercados, con el segmento de categoría media desempeñando un papel significativo en el impulso de la demanda de habitaciones a nivel nacional. Kharagpur, como una ciudad industrial clave, tiene una base de viajes corporativos sustancial y Cygnett Inn Kharagpur se convertirá en una opción de alojamiento preferida en la región.” Con más de 75 habitaciones, Cygnett Inn Kharagpur está diseñado para atender tanto a viajeros de negocios como de ocio con sus completas instalaciones. Con más de 6,000 pies cuadrados de espacio para banquetes y 5,000 pies cuadrados de jardines paisajísticos, el hotel está listo para convertirse en un lugar destacado para eventos y reuniones. La propiedad también cuenta con un restaurante de servicio completo todo el día, un salón de recepción, un bar, un club de salud y una piscina, asegurando una variedad de comodidades para los huéspedes. Sarkar agregó: “En los próximos años, estamos comprometidos a expandirnos estratégicamente en destinos con un gran atractivo turístico y una fuerte actividad comercial. Desde centros urbanos bulliciosos hasta destinos turísticos emergentes, Cygnett Hotels and Resorts lanzará una serie de nuevas propiedades, ofreciendo a los viajeros una experiencia de hospitalidad diversa e inclusiva.” Este desarrollo es parte del objetivo más amplio de Cygnett Hotels de operar más de 100 hoteles para el 2029. La empresa está enfocada en ubicaciones con un sólido potencial turístico y dinámica actividad comercial para garantizar una calidad de servicio consistente y el cumplimiento de prácticas de hospitalidad sostenibles. Cygnett Hotels tiene como objetivo hacer una contribución significativa al mercado global de hoteles económicos, que se espera que crezca de $ 276.3 mil millones en 2022 a $ 430.9 mil millones para 2032 a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.1 % de 2023 a 2032. “Cygnett Hotels & Resorts abre nueva propiedad en Kharagpur, Bengala Occidental” fue originalmente creado y publicado por Hotel Management Network, una marca propiedad de GlobalData. La información en este sitio se ha incluido de buena fe únicamente con fines informativos generales. No pretende ser un consejo en el que deba confiar, y no ofrecemos ninguna representación, garantía o garantía, ya sea expresa o implícita, sobre su precisión o integridad. Debes obtener asesoramiento profesional o especializado antes de tomar o abstenerse de tomar cualquier medida en base al contenido de nuestro sitio.