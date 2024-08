CVX, AAPL, CLX, AMZN y más

Échale un vistazo a las empresas que están dando de qué hablar en la negociación de mediodía. Chevron — Las acciones de la principal empresa petrolera cayeron más del 3% luego de que las ganancias del segundo trimestre de la compañía no cumplieran con las estimaciones de Wall Street. Chevron informó ganancias ajustadas de $2.55 por acción en ingresos de $51.18 mil millones. Los analistas encuestados por LSEG pronosticaron ganancias de $2.93 por acción y $50.8 mil millones en ingresos. Intel — El fabricante de chips se desplomó más del 27% y estaba en camino de tener su peor día único en la historia después de una guía más débil de lo esperado y despidos masivos. Intel dijo que recortaría su fuerza laboral en 15,000 empleados y tampoco pagaría dividendos en el cuarto trimestre fiscal. Amazon — Las acciones de la empresa de comercio electrónico retrocedieron un 9% después de que Amazon informara una perspectiva decepcionante para el tercer trimestre. La empresa ahora espera ingresos de $154 mil millones a $158.5 mil millones en el cuarto trimestre, mientras que los analistas encuestados por LSEG esperaban $158.24 mil millones. Apple — Las acciones del gigante tecnológico subieron casi un 3%, una de las pocas acciones en verde en medio de la venta de viernes, después de que la empresa informara resultados del tercer trimestre fiscal que superaron las expectativas de Wall Street. Los ingresos totales de Apple aumentaron un 5% año tras año, con las ventas de iPhone, iPad y Servicios superando todas las expectativas de los analistas. Snap — Las acciones de la empresa matriz de Snapchat cayeron un 26% debido a una guía del tercer trimestre más débil de lo esperado. Snap ahora espera ganancias ajustadas en el rango de $70 millones a $100 millones, mientras que los analistas encuestados por LSEG pronosticaron $110 millones. Cloudflare — Las acciones avanzaron aproximadamente un 7% después de que la empresa de TI elevara su pronóstico para todo el año. Cloudflare ahora espera ganancias ajustadas para todo el año entre 70 centavos y 71 centavos por acción, frente al rango previo que requería 60 centavos a 61 centavos por acción. DoorDash — La acción de entrega de alimentos subió casi un 8% después de que los ingresos del segundo trimestre de la compañía superaran las estimaciones de Wall Street. DoorDash informó ingresos de $2.63 mil millones, frente a una previsión de los analistas encuestados por LSEG de $2.54 mil millones. Clorox — Las acciones subieron un 7%. La empresa de productos para el hogar y limpieza elevó su pronóstico después de superar las ganancias del cuarto trimestre fiscal. Clorox ahora espera ganancias ajustadas para todo el año entre $6.55 y $6.80 por acción, mientras que los analistas encuestados por LSEG esperaban $6.45 por acción. Twilio — La empresa de comunicaciones en la nube subió un 10% después de que los resultados del segundo trimestre superaran las estimaciones de los analistas en la línea superior y inferior. Twilio informó un ajustado de 87 centavos por acción en $1.08 mil millones en ingresos, mientras que los analistas encuestados por LSEG pidieron 70 centavos por acción y $1.06 mil millones. GoDaddy — Las acciones subieron un 6% después de que la empresa aumentara su perspectiva para todo el año. La firma de alojamiento web ahora espera ingresos para todo el año entre $4.525 mil millones y $4.565 mil millones, en comparación con una previsión de los analistas encuestados por FactSet que pedía $4.53 mil millones. Coterra Energy — Las acciones cayeron más del 3% después de que los resultados de ganancias del segundo trimestre de la compañía no cumplieran con las estimaciones de los analistas. Coterra informó ganancias ajustadas de 37 centavos por acción, mientras que los analistas encuestados por FactSet buscaban 39 centavos por acción. Roku — Las acciones cayeron casi un 2% incluso después de que los resultados del segundo trimestre de Roku superaran las expectativas. La compañía de dispositivos de transmisión informó una pérdida trimestral de 24 centavos por acción, mejor que la pérdida estimada de 43 centavos por acción por los analistas, según LSEG. Los ingresos de $968 mil millones superaron la estimación de consenso de $938 mil millones. Atlassian — La empresa de software cayó más del 17% después de una guía futura decepcionante. Atlassian ahora pronostica ingresos del primer trimestre fiscal entre $1.149 mil millones a $1.157 mil millones, mientras que los analistas encuestados por LSEG esperaban $1.16 mil millones. Microchip Technology — Las acciones del fabricante de chips cayeron un 8.9%. Las ganancias ajustadas en el primer trimestre fiscal superaron las estimaciones de los analistas, mientras que los ingresos se mantuvieron en línea con las previsiones. La guía para las ganancias y los ingresos del trimestre actual no cumplió con las expectativas de Wall Street, según FactSet. La gerencia citó un difícil contexto macroeconómico que lleva a un período extendido de corrección de inventario. — CNBC’s Hakyung Kim, Sarah Min y Yun Li contribuyeron a esta reporte