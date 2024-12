Curva de Aprendizaje: Los nuevos jugadores en el Congreso

Cada dos año, el periodo entre la elección de noviembre y cuando el nuevo Congreso empieza es a menudo el rato más ocupado para cubrir el Congreso.

Los reporteros están tratando de averiguar quién ganó sus elecciones y quién perdió. El Congreso existente está de vuelta, intentando prevenir un cierre del gobierno y muchas veces atravesando un paisaje de otra legislación importante. A menudo hay elecciones de líderes. Por ejemplo, el Sen. John Thune, R-S.D., derrotó al Sen. John Cornyn, R-Tex., y a Rick Scott, R-Fla., para suceder al saliente Líder Minoritario del Senado Mitch McConnell, R-Ky., como el principal líder del GOP en el Senado. Thune comienza como Líder Mayoritario el viernes por la tarde. Todavía no sabemos cuánto lucha enfrenta el Presidente de la Cámara, Mike Johnson, R-La., para regresar a la oficina del Presidente de la Cámara. Le tomó al anterior presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, R-Calif., 15 rondas antes de reivindicar la maza de la presidencia en 2023.

La gestión del tiempo es un problema para mí con tanto sucediendo. El nuevo Congreso empieza a mediodía el 3 de enero. Por lo tanto, paso el tiempo entre la elección y el inicio del nuevo Congreso aprendiendo, estudiando y memorizando las caras y biografías de tantos legisladores entrantes como sea posible.

Es consumidor de tiempo. Es un reto distinguir nuevos reclutas unos de otros. Incluso obtener los nombres y pronunciaciones correctamente.

Es una curva de aprendizaje bastante pronunciada.

Este proceso se intensifica durante las navidades. Es la rampa final hacia el lanzamiento de las cosas el 3 de enero.

Algunas personas son más fáciles de aprender que otras. Los Senadores Andy Kim, D-N.J., y Adam Schiff, D-Calif., eran nombres conocidos en la Cámara antes de unirse al Senado. De hecho, ya se han convertido en senadores. Otros nuevos senadores son de alto perfil porque participaron en elecciones competitivas. Piensa en los Senadores Electos Bernie Moreno, R-Ohio, Tim Sheehy, R-Mont., y Dave McCormick, R-Penn. El Senador Electo Jim Justice, R-W.V., no enfrentó una elección difícil para unirse al Senado. Pero Justice hizo una perfil nacional antes de ganar, al igual que su constante compañero canino Babydog.

Pero la verdadera aventura es aprender a todos los nuevos Miembros de la Cámara.

La Cámara es un lugar enorme. 435 personas. Algunas caras nuevas destacan en la Cámara. Pero muchas son oscuras. Y es especialmente difícil aprender de algunos si no tuvieron una elección competitiva o eran relativamente desconocidos.

La Cámara comienza con 62 nuevos Miembros además de delegados no votantes el viernes. Mi misión es conocerlos a todos.

Mi rutina diaria de ejercicios es una buena oportunidad para esto. Después de todo, el ritmo del Congreso es como una cinta de correr. Pero para mi propósito, aprender la clase de nuevos es más como un elíptico. Paso por la lista de caras y nombres una y otra vez, mientras mis piernas se mueven cada mañana. Paso por toda la lista de la Cámara al menos dos veces. Luego llevo la lista a la bicicleta estática y estudio más allí.

Algunos nombres son más prominentes que otros. Por ejemplo, el Representante Electo Nick Begich III, R-Alaska, era conocido antes de la elección. Derrotó a la Representante Mary Peltola, D-Alaska, en una carrera cerrada este otoño. Además, su apellido está lleno de historia política estadounidense, pero principalmente con el Partido Demócrata. Su tío es el ex Senador Mark Begich, D-Alaska. Su abuelo, el fallecido Representante Nick Begich, D-Alaska, murió en un accidente de avión en 1972 con el difunto Líder de la Mayoría de la Cámara Hale Boggs, D-La. Boggs es el padre de la difunta periodista de ABC y NPR Cokie Roberts.

Trato de conocer a tantos Miembros de la nueva clase de novatos como sea posible. Pero como mencioné antes, el ancho de banda es limitado. Los novatos se congregan en el complejo del Capitolio durante este período loco después de la elección para la orientación. Simplemente no hay suficientes minutos en el día.

Pero estuve tomando una copa con un buen amigo en The Monocle, un legendario lugar de copas del Capitolio, hace unas semanas. Vi entrar al ex Senador Begich, pero no pude llamar su atención para saludarlo. Unos momentos después, pasó cerca el Congresista electo. Lo tomé del brazo, me presenté y le di una tarjeta de negocios.

Créeme: es más fácil memorizar la clase de novatos si conoces a los miembros en persona. Y estaba orgulloso de poder identificar al Congresista Electo Begich en una multitud, basado en mis estudios.

Pasé un tiempo charlando con los Representantes Electos Julie Fedorchak, R-N.D., y Dave Taylor, R-Ohio. Por lo tanto, tengo confianza en conocer a esos miembros.

Luego están las personas que dejaron el Congreso y regresaron. Este es el caso de los ex Representantes Marlin Stutzman, R-Ind., y Cleo Fields, D-La. Stutzman sirvió en el Congreso hace apenas unos años y está regresando. Fields sirvió en la Cámara hace casi tres décadas en la década de 1990 cuando estaba en sus treinta.

Mencioné a los delegados un poco antes.

El Delegado Electo Kimberlyn King-Hinds, R-Islas Marianas del Norte, llega a Washington como novato en unos días. Ella sucede a la Delegada Jubilada Kilili Sablan, D-Islas Marianas del Norte. Aún no he conocido a King-Hinds. Pero varias fotos circulan mostrándola con un tocado floral tropical. No sé si eso es lo que King-Hinds usa todo el tiempo. Pero ese tipo de vestimenta haría más fácil reconocer a King-Hinds.

Por ejemplo, el sombrero de vaquero distintivo usado por el Representante Frederica Wilson, D-Fla., la hace destacar.

Luego están las pronunciaciones. No todos los nombres son tan fáciles como el Representante Electo Tim Moore, R-N.C., o el Representante Electo Gabe Evans, R-Colo. Intenta el Representante Electo Suhas Subramanyam, D-Va. Se pronuncia soo-bruh-MAHN-yum. El apellido del Representante Electo Abe Hamadeh, R-Ariz., se pronunciar HAMM-uh-day. Y mencioné anteriormente a Julie Fedorchak dice que su apellido se pronuncia feed-ORR-check.

Recluté al reportero de Fox News Radio Ryan Schmelz para hacerme preguntas sobre los antecedentes de algunos de los novatos, así como combinar fotos con nombres. No tuve problemas para adivinar correctamente cuando Schmelz me mostró la foto del Representante Electo Sarah Elfreth, D-Md. Ella sucede al Representante jubilado John Sarbanes, D-Md.

Pero tropecé cuando Schmelz señaló una imagen del Representante Electo Maxine Dexter, D-Ore. Inmediatamente supe que la Congresista electa se llamaba “Maxine”. Estaba seguro de que era una demócrata y provenía de Oregón. Incluso sabía a quién estaba sucediendo: al Representante retirado Earl Blumenauer, D-Ore. Pero no obtuve el apellido. Quise decir “Deeter”. Pero sabía que eso no estaba bien.

Así que, Schmelz me desconcertó allí.

Pero ese es el proceso de aprendizaje. Y aunque no conocía a Dexter en ese momento, puedes apostar que no la olvidaré ahora.

Y espero conocerla. Conozco a su predecesor desde hace años.

Pero francamente, realmente no se aprende a los Miembros estudiando un libro. Los conoces al verlos en el pasillo. Hablar con ellos en el Vestíbulo del Portavoz. Interactuar con ellos en entrevistas. Ver cómo se desempeñan en audiencias. Observas cómo se manejan en el piso.

Haciéndote preguntas en español.

Y la mejor manera de aprender de ellos?

Observando cómo votan y se desempeñan como Miembros del Congreso.

