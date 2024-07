Cumbre de Estacionalidad del Turismo Inaugural se llevará a cabo en Routes World 2024 en Bahréin.

Modo Oscuro/Claro

Una cumbre que tiene como objetivo abordar el problema de

la estacionalidad en el turismo, tendrá lugar en Bahrein en octubre.

La Cumbre Inaugural de Estacionalidad Turística,

programada para el 8 de octubre, reunirá a líderes de pensamiento de destinos, aeropuertos y aerolíneas, para explorar soluciones innovadoras para un crecimiento sostenible más allá de las temporadas turísticas pico.

“Estamos encantados de anunciar esta

cumbre pionera en asociación con Low Season Traveller. Durante

casi 30 años, Routes se ha centrado en proporcionar una plataforma donde

aerolíneas, aeropuertos y destinos puedan colaborar para desarrollar

servicios aéreos sostenibles. El desafío de equilibrar el crecimiento del turismo para asegurar que los impactos económicos positivos del viaje se vean

durante todo el año en los destinos es evidente,” dijo Steven Small,

Director de Routes. “Habiendo trabajado anteriormente para destinos, tengo

experiencia de primera mano en esto. La colaboración y el intercambio de conocimientos serán el corazón de la solución, por eso estaremos

orgullosos de ofrecer una plataforma donde los destinos puedan crear y

compartir estrategias junto con los tomadores de decisiones de desarrollo de rutas.”

Una moto acuática, una banana boat y una puesta de sol en Pattaya, Tailandia. Foto de Steven Howard de TravelNewsAsia.com

En medio de una creciente población mundial y un aumento de la clase media global de unos 1

billón adicional para el 2030, el número de llegadas de visitantes internacionales

podría duplicarse desde los niveles de 2019 de 1,4 mil millones en la próxima década.

En respuesta a esas dinámicas, el Informe de Impacto Económico 2024 del Consejo Mundial de Viajes y Turismo proyecta que el

sector de viajes y turismo generará más del 12,2% del empleo global.

Para abordar los desafíos de un

crecimiento sostenible fuera de las temporadas pico, la Cumbre de Estacionalidad Turística inaugural se llevará a cabo junto a Routes World, uno de los

foros líderes en desarrollo de rutas del mundo, y se enfocará en:

– Impacto económico, ambiental y social

de la estacionalidad en destinos, aeropuertos y aerolíneas;

– Identificación de nuevas oportunidades para extender las temporadas turísticas, incluyendo atraer segmentos de visitantes más diversificados;

– Aprovechamiento de nuevas tecnologías para gestionar los flujos turísticos y mejorar la experiencia del visitante a lo largo del año.

“Es un absoluto placer

colaborar con Routes World para esta Cumbre Inaugural de Estacionalidad Turística. Low Season Traveller ha sido pionero en la

expansión de la estacionalidad durante los últimos 5 años y está claro que este desafío apremiante requiere que la aviación y el turismo se unan para formular las soluciones,” dijo Ged Brown,

Fundador y CEO de la Cumbre de Estacionalidad Turística y Low Season Traveller. “No hay un lugar mejor para que estas conversaciones ocurran que en Routes World.”

La Cumbre Inaugural de Estacionalidad Turística tendrá lugar en Routes World en el Reino de Bahrein el 8 de octubre de 2024.

