Cumbre africana insta a un alto el fuego inmediato en la República Democrática del Congo.

Líderes de África oriental y meridional han pedido un alto el fuego inmediato e incondicional para poner fin a los combates mortales en la República Democrática del Congo. En una cumbre de crisis en Tanzania, la Comunidad de Desarrollo de África Austral y los bloques de la Comunidad de África Oriental (EAC) instaron a todas las partes en conflicto a celebrar negociaciones de paz en un plazo de cinco días, incluidos los rebeldes M23 respaldados por Ruanda. Los rebeldes, luchando contra las fuerzas gubernamentales, han conquistado vastas extensiones de tierra en el este de la RD Congo, incluida la ciudad de Goma. Su avance hacia Bukavu ha generado temores de una guerra regional más amplia. Como parte de sus conversaciones, a los jefes de ejército también se les ha ordenado elaborar un plan de seguridad para Goma y sus alrededores. Las últimas cifras de la ONU sugieren que 2.900 personas han muerto desde principios de enero, como resultado de las hostilidades entre M23 y las fuerzas armadas de la RD Congo. Se estima que alrededor de 700,000 personas han sido desplazadas y miles más han resultado heridas. La reunión del sábado en Dar es Salaam, la ciudad más grande de Tanzania, reunió a jefes de estado y representantes del gobierno para tratar de resolver la empeoramiento de la situación de seguridad y humanitaria. “La cumbre enfatiza que el compromiso político y diplomático es la solución más sostenible al conflicto”, dijo el comunicado de seguimiento. También exigió la reapertura del aeropuerto de Goma y otras rutas clave para facilitar la ayuda humanitaria, así como la retirada de las fuerzas armadas extranjeras no invitadas del territorio congoleño. M23, compuesto por tutsis étnicos, afirman que están luchando por los derechos de las minorías, mientras que el gobierno de la RD Congo dice que los rebeldes respaldados por Ruanda están buscando el control de la riqueza mineral del vasta región oriental. El presidente ruandés Paul Kagame, que estuvo en la cumbre, ha negado repetidamente cualquier participación en el apoyo a los rebeldes. Sin embargo, como informó el mes pasado el corresponsal de la BBC Ian Wafula, un grupo de expertos de la ONU sostiene que el ejército ruandés está en “control de facto de las operaciones de M23”, detallando cómo los reclutas de M23 son entrenados bajo supervisión ruandesa y apoyados con armamento de alta tecnología de Ruanda. Después de la cumbre, Kagame publicó en Facebook, acusando a la RD Congo de “crear un problema de seguridad contra nuestro país”. Tras capturar Goma, los rebeldes de M23 avanzan hacia Bukavu [EPA-EFE/REX/Shutterstock]. El presidente de la RD Congo, Félix Tshisekedi, optó por aparecer en la cumbre a través de videoconferencia. La primera ministra Judith Suminwa estuvo presente en persona. No hubo una respuesta inmediata de Suminwa o la delegación congoleña al comunicado conjunto. El presidente de Kenia, William Ruto, presidente actual de la EAC, subrayó que las soluciones militares por sí solas no pueden resolver la crisis. “Debemos resistir la tentación de pensar que de alguna manera podemos disparar o bombardear nuestro camino hacia una solución ante una situación tan compleja”, dijo. La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, subrayó la “responsabilidad colectiva” de los líderes regionales para poner fin al conflicto, diciendo que “la historia nos juzgará con dureza si permanecemos inmóviles y observamos cómo la situación empeora día a día”. El conflicto en curso se remonta a la década de 1990, pero ha escalado rápidamente en las últimas semanas. La RD Congo es tan vasta, dos tercios del tamaño de Europa Occidental, que es miembro de ambos bloques africano oriental y meridional.