Culpas causan tensión global

Cuando los mercados de bonos se complican, no es útil ser el caballo más feo en la fábrica de pegamento. Lamentablemente, ese es el papel que desempeña el Reino Unido en la actualidad.

Ha sido un comienzo sombrío del año en los bonos mundiales, nuevamente contrario a lo que los analistas de traje afilado y los inversores profesionales nos dijeron que esperáramos para el 2025. Desde EE. UU. hasta Japón, y prácticamente en todas partes intermedias, los precios de los bonos del gobierno de los mercados desarrollados han caído, empujando los rendimientos y los costos de endeudamiento al alza, un golpe para los países que acuden a los inversores en busca de financiamiento.

Sin embargo, el Reino Unido tiene la desafortunada distinción de estar sufriendo más que la mayoría, y dada la memoria aún reciente de la crisis de los gilts en el 2022, las alarmas están sonando. Una nueva e curiosa faceta surgió en esa historia esta semana, cuando la primera ministra de ese breve período, Liz Truss, declaró a través de sus abogados que era injusto sugerir que ella estrelló la economía en ese momento. Este es un movimiento curioso, y uno que refleja una pobre familiaridad con el Efecto Streisand.

En cualquier caso, la pregunta apremiante es si estamos al inicio de un nuevo incendio de gilts. La respuesta breve, en mi opinión, es no. La respuesta más larga es: de todos modos, en gran medida está fuera del alcance de los responsables de políticas del Reino Unido.

Para ser claro, la caída de los gilts de esta semana es un episodio serio. No todos, pero muchos inversores han estado enfriándose en cuanto a la deuda del Reino Unido desde hace algún tiempo, espantados por signos de inflación persistente que dificultarán que el Banco de Inglaterra siga reduciendo las tasas de interés. Los rendimientos a diez años han aumentado aproximadamente medio punto porcentual desde el presupuesto del nuevo gobierno a finales de octubre. Eso es una cantidad considerable en el mundo de los bonos, representando una gran caída en los precios e incluyendo algunas disminuciones significativas en los primeros días de esta semana, llevando los rendimientos a largo plazo al más alto desde 1998.

Más alarmante, quizás, la libra también ha recibido un golpe, lo que sugiere que esto no es solo un caso de inversores recalibrando su opinión sobre lo que hará el BoE a continuación y cuándo, sino una huída del riesgo del Reino Unido de manera más amplia. (Incluso el precio de las acciones de Gregg’s ha caído, y si no se puede apostar a que los británicos encuentren las monedas para los pasteles de carne y las salchichas, algo realmente anda mal).

Declarar que la sacudida de los gilts es una nueva crisis favorece la agenda política de algunos observadores. Pero aquí es importante el contexto. En general, las acciones están en alza en este principio de año hasta ahora, no a la baja, reflejando la estrecha relación entre el índice FTSE 100, repleto de ingresos en el extranjero, y una libra más débil. Lo mismo no fue cierto en el 2022, cuando el FTSE se derrumbó. Sí, un aumento de medio punto en los rendimientos a diez años es mucho desde el presupuesto. Pero en el 2022, aumentaron en más que eso en tres días. Las dos cosas simplemente no son comparables. Y la libra está más débil, cierto, pero también lo están el euro, el yen, y todo lo demás aparte del poderoso dólar.

La clave aquí es la siguiente. La verdadera historia es un ascenso global en los rendimientos de bonos mientras la economía de EE. UU. sigue avanzando por delante de otros países desarrollados y la inflación permanece por encima del objetivo. A mediados de diciembre, la Reserva Federal indicó que no sería tan rápida para reducir las tasas como los inversores habían pensado anteriormente. Hace unas semanas, los mercados reflejaban expectativas de que la Fed recortaría las tasas de interés varias veces en los primeros meses de este año. Ahora estamos viendo un recorte en el verano, probablemente, y tal vez otro más tarde. Los sólidos datos de empleo de EE. UU. del viernes añadieron aún más impulso aquí.

Los rendimientos de los bonos de EE. UU., que ejercen una enorme fuerza gravitatoria sobre el resto de los mercados mundiales de deuda, también están subiendo. Los rendimientos de referencia a diez años de EE. UU. han aumentado casi 0.2 puntos porcentuales hasta ahora este año, y eso está sacando al resto del mercado de quicio. El Reino Unido está en el punto de mira porque los gilts más débiles están acorralando a la canciller Rachel Reeves en una posición incómoda donde tendría que recortar el gasto o aumentar los impuestos. Pero los rendimientos en la estricta fiscaldad de Alemania han aumentado en un grado similar al del Reino Unido sin generar mucho revuelo.

Además del sólido desempeño económico de EE. UU., la presión global sobre los bonos se debe a lo que el economista ganador del Premio Nobel, Paul Krugman, describió esta semana como una “prima de locura” en los rendimientos de los bonos en EE. UU.

“Los incrementos en las tasas a largo plazo, como la tasa del Tesoro a 10 años, podrían reflejar la horrible y sigilosa sospecha de que Donald Trump realmente cree las cosas locas que dice sobre la política económica y actuará en función de esas creencias,” escribió Krugman en su blog, en referencia a los altos aranceles comerciales, recortes de impuestos y posibles deportaciones masivas que apuntan a un renovado aumento de la inflación en EE. UU.

Entonces, ¿qué detiene la debacle? Mi impresión es que se detiene por sí misma. Los bonos de EE. UU. dejarán de deslizarse en precio una vez que comiencen a representar una oferta irresistible para los inversores. Esto es probable que suceda si y cuando los rendimientos a diez años se acerquen al 5 por ciento, desde cerca del 4.8 por ciento actualmente. Lo mismo probablemente sea cierto para el Reino Unido, que pese a todos sus problemas, es extremadamente improbable que caiga en impago de su deuda. Los grandes números redondos, en este caso cinco, tienen una fuerte tendencia a reforzar ese mensaje.

Pero las incómodas escenas en los pisos de operación de bonos de esta semana son, para Reeves y para el resto de nosotros, un recordatorio de que EE. UU. está conduciendo el auto de los mercados desarrollados. Solo somos pasajeros y debemos esperar que conduzca con cuidado.

