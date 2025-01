Cuidador de elefantes en Tailandia acusado después de que un elefante embistió a un turista hasta la muerte.

Los activistas dicen que bañar a los elefantes interrumpe los comportamientos naturales de higiene y podría lesionar a los animales, exponiéndolos a un estrés innecesario. Después del ataque, expertos opinaron que el elefante podría haber estado estresado debido a la interacción con los turistas. García sufrió una lesión en la cabeza, y más tarde falleció en el hospital, después de que el elefante de 45 años, Phang Somboon, la empujara con su colmillo. Su novio, quien viajaba con ella, presenció el ataque. Según una estimación de la organización benéfica internacional World Animal Protection, hay cerca de 3,000 elefantes en atracciones turísticas en Tailandia. People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) le dijo a la BBC en un comunicado que “estos incidentes resaltan los peligros tanto para humanos como para animales por igual”. “Cualquier ‘santuario’ que permita a los humanos tocar, alimentar, bañar o interactuar estrechamente con elefantes de alguna manera no es un lugar de refugio para los elefantes y pone en peligro crítico las vidas de turistas y animales”, dijo el vicepresidente senior de Peta, Jason Baker. Cargos similares de negligencia previamente han sido presentados contra mahouts cuyos elefantes mataron a turistas. En 2017, un dueño de un campamento de elefantes y un mahout fueron acusados de imprudencia causando muerte y lesiones después de que un elefante matara a un guía turístico chino e hiriera a dos turistas en la ciudad costera tailandesa de Pattaya. En 2013, un elefante de 27 años tuvo sus colmillos cortados después de atacar y matar a una mujer. García, una estudiante de derecho y relaciones internacionales en la Universidad de Navarra de España, estaba viviendo en Taiwán como parte de un programa de intercambio estudiantil. Ella y su novio llegaron a Tailandia el 26 de diciembre de 2024. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo que el consulado español en Bangkok estaba ayudando a la familia de García.Reportaje adicional de Kelly Ng.