Cuerpos encontrados en México donde faltan turistas australianos y estadounidenses, según fuentes.

“

Por Lizbeth Diaz

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) – Las autoridades mexicanas han localizado tres cuerpos en el estado de Baja California, donde se reportó la desaparición de un estadounidense y dos turistas australianos, según tres fuentes con conocimiento de la investigación.

Los hermanos australianos Callum, de 33 años, y Jake Robinson, de 30 años, y el estadounidense Carter Rhoad, de 30 años, fueron vistos por última vez el 27 de abril, según la fiscalía de Baja California. Anteriormente, los fiscales se refirieron al estadounidense como Jack Carter Rhoad.

Los tres hombres estaban de vacaciones haciendo surf en el municipio de Ensenada, a unos 90 minutos al sur de la frontera entre Estados Unidos y México.

La fiscalía estatal de Baja California no respondió de inmediato el viernes a una solicitud de información actualizada sobre el caso.

La fiscal estatal Socorro Ibarra dijo el jueves que se estaban investigando a tres personas en relación con el caso, aunque no estaba claro si estaban involucradas en la desaparición de los hombres.

Se encontraron tiendas de campaña en la zona donde se vio por última vez a los hombres desaparecidos, dijo Ibarra, y agregó que fueron reportados oficialmente como desaparecidos días después de su desaparición real.

También se encontró una camioneta blanca quemada en la zona, dijeron las autoridades.

Baja California es uno de los estados más violentos de México, aunque se considera que las zonas turísticas como Ensenada son más seguras. El Departamento de Estado de EE. UU. aconseja a los estadounidenses que reconsideren viajar al estado debido a la delincuencia y los secuestros.

Ante el descubrimiento de los cuerpos, un portavoz del Departamento de Estado dijo: “Estamos al tanto de esos informes y estamos monitoreando de cerca la situación.”

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Australia dijo que su embajada en México está trabajando estrechamente con las autoridades mexicanas y la Policía Federal Australiana.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

“El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio reconoce que este es un momento muy angustiante para la familia y está en contacto regular con ellos para brindarles apoyo”, agregaron.

“