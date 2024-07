Cuerpos de escaladores caídos finalmente recuperados de la ‘zona de la muerte’

Hace 36 minutos por Rama Parajuli, BBC Nepal

El equipo de limpieza removió cuatro cuerpos de los Himalayas en la operación de este año

Tshiring Jangbu Sherpa no puede olvidar el cadáver que vio a unos metros de la cima del Monte Lhotse en los Himalayas hace más de una década.

El guía nepalí trabajaba para un escalador alemán que intentaba escalar la cuarta montaña más alta del mundo en mayo de 2012. El cuerpo que bloqueaba su camino se creía que era el de Milan Sedlacek, un alpinista checo que había perecido unos días antes.

El Sr. Sherpa se preguntaba por qué el alpinista checo había muerto tan cerca de la cima.

El cuerpo se quedó donde estaba, y cada escalador que subió el Monte Lhotse después tuvo que pasar cerca de él.

El Sr. Sherpa, de 46 años, no sabía entonces que volvería 12 años después para recuperar el cuerpo del escalador, como parte de un equipo de una docena de militares y 18 sherpas desplegados por el ejército nepalí para limpiar los altos Himalayas.

Ha habido más de 300 muertes en la región del Everest desde que comenzaron los registros de escalada en la montaña hace un siglo, y muchos de estos cuerpos permanecen.

El gobierno lanzó por primera vez la campaña de limpieza en 2019, la cual incluyó la eliminación de algunos cuerpos de escaladores fallecidos. Pero esta año fue la primera vez que las autoridades establecieron como objetivo recuperar cinco cuerpos de la llamada “zona de la muerte”, por encima de una altitud de 8.000 m.

Al final, el equipo, que subsistió a base de agua, chocolate y sattu, una mezcla de harina de garbanzo, cebada y trigo, recuperó cuatro cuerpos.

Se retiró un esqueleto y 11 toneladas de basura a altitudes más bajas después de una operación de 54 días que terminó el 5 de junio.

“Nepal ha recibido un mal nombre por la basura y los cadáveres que han contaminado los Himalayas en gran escala”, dijo el Mayor Aditya Karki, líder de la operación de este año, a la BBC Nepal.

La campaña también tiene como objetivo mejorar la seguridad de los escaladores.

El Mayor Karki dice que muchos se han sorprendido al ver los cuerpos; el año pasado, un montañista no pudo moverse durante media hora después de ver un cadáver en el camino hacia el Monte Everest.