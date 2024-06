Cuerpo encontrado en la búsqueda del doctor y columnista de televisión desaparecido Michael Mosley.

Voluntarios y trabajadores de emergencia habían estado buscando una parte montañosa peligrosa de la isla el sábado después de que el presentador de televisión de 67 años desapareciera durante un paseo el miércoles.

Periodistas británicos y un trabajador de hospitalidad fueron los primeros en ver el cuerpo encontrado durante la búsqueda.

Fue descubierto debajo de una valla que rodea el bar en la playa de Agia Marina en la isla griega.

El bar está rodeado de un terreno montañoso y rocoso que desciende hasta el mar.

El cuerpo, junto con un paraguas, fue encontrado a unos 90 metros tierra adentro desde la costa.

El gerente del bar Agia Marina, Ilias Tsavaris, 38 años, fue el primero en ver el cuerpo después de que el alcalde de la isla “viera algo” junto a la valla del bar y alertara al personal.

“Lo vieron desde el barco. El alcalde vino y vio algo, así que fue cuando me llamaron y dijeron ‘oye, vieron algo, ve y revisa allí’.

“Me llamaron, dijeron ‘sabes que vimos algo desde lejos, ¿puedes ir a revisar?’ así que fui allí.

“Cuando me acerqué, vi algo como un cuerpo para asegurarme. No ves un cuerpo muerto todos los días, no es una zona de guerra, es verano, se supone que debes divertirte y nadar.

“Él venía de Pedi OK, y no pasó por el restaurante. Si hubiera pasado por allí (el bar) habríamos revisado las cámaras.

Dijo que “los rescatistas habían buscado esa área todos los días con helicópteros”.



Hablando ayer, su esposa, la Dra. Clare Bailey Mosley, dijo que los días desde que desapareció han sido los “más largos e insoportables” para ella y sus hijos.

Los equipos de emergencia suspendieron la búsqueda el sábado por la noche al anochecer debido a que el área montañosa que habían estado buscando era demasiado peligrosa para explorar de noche, pero se reanudó el domingo por la mañana.

Las autoridades griegas centraron su atención en la zona después de que imágenes de circuito cerrado de televisión de una casa en el borde de un pequeño puerto en el pueblo de Pedi mostraran al presentador caminando hacia un sendero montañoso a eso de las 2 pm hora local del miércoles.

Nuevas imágenes publicadas el sábado mostraban a Mosley caminando sin obstáculos con un paraguas cerca del puerto.

Los cuatro hijos de Mosley se unieron a su madre en Symi para ayudar en los esfuerzos de búsqueda.

En una declaración compartida el sábado, su esposa dijo: “Han pasado tres días desde que Michael salió de la playa para dar un paseo. Los días más largos e insoportables para mí y mis hijos.

“La búsqueda continúa y nuestra familia está increíblemente agradecida con la gente de Symi, las autoridades griegas y el Consulado Británico que están trabajando incansablemente para ayudar a encontrar a Michael.

“No perderemos la esperanza”.

El alcalde de Symi, Eleftherios Papakaloudoukas, prometió continuar la extensa operación de búsqueda, que ha involucrado a la policía, bomberos con drones, trabajadores de la Cruz Roja griega, buzos, un perro de búsqueda y un helicóptero operando en condiciones peligrosas y altas temperaturas.

El alcalde dijo que el área por la que se cree que Mosley viajó es “difícil de pasar” y son “solo rocas”, además de estar pobladas de “montones” de serpientes.

Hablando a través de un traductor, el alcalde de 22 años cuestionó cómo alguien podría sobrevivir al calor que superó los 40ºC el día en que Mosley desapareció.

El Sr. Papakaloudoukas dijo que esperaba que Mosley fuera encontrado “sano y salvo”, añadiendo: “Toda la comunidad está tan triste por esto, nunca había sucedido antes”.

Una mujer informó haber visto a Mosley, conocido por popularizar la dieta 5:2 y por sus apariciones en The One Show y This Morning, en la zona de Pedi el miércoles.

Un grupo local de Facebook dijo que Mosley salió a caminar desde la playa de San Nicolás alrededor de la 1.30 pm hora griega (11.30 am BST) del miércoles.