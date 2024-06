Cuerpo encontrado en la búsqueda de presentador desaparecido en Symi.

Se ha encontrado un cuerpo en la búsqueda del presentador de televisión y radio Dr. Michael Mosley en la isla griega de Symi.

El hombre de 67 años desapareció el miércoles después de salir a caminar desde la playa de Agios Nikolaos.

El cuerpo, que aún no ha sido identificado formalmente, fue encontrado en un pequeño acantilado en la colina rocosa al noreste del pueblo de Pedi, cerca de la playa de Agia Marina.

Las autoridades habían estado buscando al Dr. Mosley en una remota zona montañosa.

El alcalde de Symi dijo que el cuerpo fue encontrado mientras los equipos estaban buscando la costa con cámaras y se acercaban a una cueva al lado de la playa de Agia Marina.

Una fuente policial le dijo a BBC News que el fallecido llevaba “varios días” muerto.

Las autoridades griegas han estado buscando al Dr. Mosley durante cinco días, y el esfuerzo ha incluido bomberos, perros, helicópteros, drones, personas locales y agentes de Symi y de fuera de la isla.

Sus cuatro hijos también se habían unido a su esposa, la Dra. Clare Bailey Mosley, en la isla.

Dr. Mosley es más conocido por sus programas de televisión, incluyendo Trust Me I’m a Doctor y el podcast Just One Thing de BBC Radio 4.

Dr. Mosley estudió medicina en Londres y se calificó como médico y durante las últimas décadas ha estado trabajando como presentador, documentalista, periodista y autor.

Ha aparecido en The One Show de BBC One y en This Morning de ITV.

Dr. Mosley también es columnista para el Daily Mail y sus programas de televisión también incluyen el show de Channel 4 Michael Mosley: Who Made Britain Fat? y el show de la BBC Trust Me, I’m A Doctor.

Su esposa también es doctora, autora y defensora de un estilo de vida saludable.