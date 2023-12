Cuentos del Genius Bar — Capítulo Uno: Inocencia

La tienda de Apple. El lugar donde los clientes jubilosos son recibidos por los empleados al entrar para comprar el nuevo iPhone; El lugar donde los empleados son aplaudidos y vitoreados al salir hacia nuevos horizontes; El lugar donde la alegría no tiene fin, la vida no presenta problemas, y comprar un nuevo dispositivo Apple hace que todo se sienta completo de nuevo.

También es el lugar donde miles de clientes llegan tarde a sus citas y exigen servicio; El lugar donde entregar un teléfono cubierto de fluidos corporales a un extraño es aceptable; El lugar donde confías en los técnicos tus recuerdos más queridos y tus secretos más oscuros. Bienvenido a la tienda de Apple, un lugar que fue mi hogar durante muchos años y que tiene muchas historias que contar. Querrás escuchar todas ellas, pero desearás poder olvidar la mitad. Créeme, lo he intentado.

¿Tienes tu propia historia que contar desde el mundo de Apple Retail? Háganos saber vía X @TalesGeniusBar

Descargo de responsabilidad: Estos eventos se basan en una historia real. Todos los nombres y semejanzas han sido cambiados, pero cada anécdota rara, grotesca, graciosa o conmovedora sucedió dentro de las paredes de alguna tienda de Apple en algún lugar.

(Crédito de la imagen: Future)

Toma la fría y nítida mañana de febrero cuando la heroína de esta historia conoció al narrador de este cuento. La Genius Bar todavía estaba medio dormida cuando la mujer vivaz pero sorprendida entró con su iPhone SE. Solía considerarme un encantador, capaz de hacer que incluso la abuela más gruñona deseara que fuera su nieto. Así que cuando apareció una cita para alguien llamado Constance con un problema de software en su iPhone SE en el sistema de Concierge, me sentí en mi elemento.

Revisé las notas en el sistema y vi que Constance había reservado llamando a la línea de soporte de Apple. Las notas decían: “Problemas con el software del iPhone, imágenes pornográficas en el dispositivo y sin saber cómo eliminarlas. El cliente desea ser atendido en la tienda.”

Dentro de esas cuatro paredes de piedra, casi me sentí como un superhéroe, capaz de resolver cualquier problema, y eso se sentía como un poder loco que me permitía hacer o deshacer el día de alguien. Con gran poder viene una gran responsabilidad, me dijo una vez mi tío Ben, y esa mañana de martes en particular, estaba de humor para salvar a Constance de los horrores que había sufrido durante los últimos meses.

Me dirigí hacia la pared trasera, me encogí los hombros, me di una palmada en la cara y me animé para hacer el trabajo del buen Señor Jobs. Estoy listo para servir, y estoy listo para liberar a Constance de estas imágenes que han estado haciendo estragos en su alma.

(Crédito de la imagen: Astrid Stawiarz / Getty Images)

“Constance”, digo, paseando con un aire de superhéroe hacia una mujer menuda de unos 70 u 80 años sentada incómoda en un taburete diseñado más para el estilo que para el soporte espinal. “Hola querida, espero que puedas ayudarme porque no sé qué hacer más”.

“No quiero describir lo que veo en mi teléfono todo el tiempo, pero hay imágenes asquerosas de cuerpos desnudos, ¡y creo que mi iPhone ha sido hackeado!”

Me mira con el peso del mundo en sus ojos. “Por favor, querida, eres mi última esperanza.”

En todos mis años trabajando para Apple, había algunas personas a las que me había prometido no decepcionar, a las que me había prometido salvar de las profundidades de la desesperación, y déjame decirte, Constance era una de ellas. Llegaría al meollo del asunto y devolvería la armonía a su mundo para siempre.

“Soy la persona adecuada para este trabajo, pero necesito que me muestres esas terribles imágenes”, le digo, asintiendo para que sepa que no me tomo mi trabajo a la ligera y que estos molestos trolls enfrentarán el castigo que merecen.

Constance desbloquea su iPhone SE, el fondo de pantalla una selfie mal encuadrada que parece que la ha tomado accidentalmente mientras intentaba desbloquear su dispositivo. Abre algo en su dispositivo, se tapa los ojos y empuja su iPhone SE (no el moderno basado en el iPhone 8, sino el antiguo que tiene el aspecto del iPhone 5) a través de la mesa como si dijera: “Ocúpate de esto, ya no puedo soportarlo más”.

Me preparo. He visto cosas extrañas en los dispositivos de los clientes, pero ni siquiera entonces estaba preparado para las imágenes grotescas que estaban a punto de aparecer. Tomo el SE y, sorprendido, veo que se abre la aplicación Música; está vacía (Constance es más del tipo de gramófono que de transmisor de audio espacial), salvo por un cuadrado de un álbum.

Una foto en blanco y negro de un hombre desnudo, con otra persona desnuda abrazándole la cintura, golpeó mis ojos. Respiro con asombro, he tenido un flashback de una pesadilla horrible…

“Constance”, digo, “He encontrado lo que estabas buscando.”

El iPhone de Constance está lleno de cosas impactantes, y ella no fue la persona que las puso allí. Había sido golpeada con el repulsivo material del álbum Songs of Innocence de U2, obligado a la fuerza a la garganta de cualquiera que se atreviera a tener una cuenta de iTunes.

(Crédito de la imagen: U2)

Songs of Innocence fue regalado infamemente a todos los clientes de Apple después de la presentación del iPhone 6 y del Apple Watch. Bono se unió a Tim Cook en el escenario de Cupertino, y el álbum fue lanzado exclusivamente a todos los clientes de iTunes Store más tarde ese día, con Cook llamando al álbum “el lanzamiento de álbum más grande de todos los tiempos”.

Desafortunadamente para Constance, la única forma de quitar el 13º álbum de estudio de U2 era contactar al Soporte Apple en línea. Aunque, ahora que conocía la fuente de sus pesadillas, que no era más que un álbum mediocre, podría dormir tranquila al fin.

Me sonríe. Yo le sonrío de vuelta. La inocencia de Constance está preservada. Me levanto de mi taburete y paso al siguiente cliente del día, listo para llevar más justicia al mundo y liberar a mis clientes de su tormento. Las calles pueden no tener nombre, pero la esperanza sí la tiene —se llama la Genius Bar.

¿Eres como Constance? ¿Quieres quitar Songs of Innocence de tu cuenta de iTunes?

En 2023, no puedes quitar Songs of Innocence de U2 sin contactar al Soporte Apple en línea. Así es cómo hacerlo:

1. Descarga Apple Support desde la App Store

2. Escribe “ayuda de iTunes” en la casilla Cuéntanos qué está sucediendo en la parte superior

3. Sigue las instrucciones en pantalla y chatea con un especialista de soporte de Apple

Historias de la Genius Bar es una columna quincenal exclusiva de iMore. ¿Tienes tu propia historia que contar desde el mundo de Apple Retail? Comunícate vía X @TalesGeniusBar.