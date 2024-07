‘Cuento de Caballeros El Musical’ en el Teatro de la Ópera de Manchester

El espectáculo es producido por Runaway Entertainment, conocido por Disney’s Newsies, Girl From The North Country, 2:22 – A Ghost Story y 101 Dalmatians the Musical, entre otros.

El musical está basado en la película de Columbia Pictures que protagonizaron Heath Ledger y Paul Bettany y fue escrita y dirigida por Brian Helgeland.

Adaptado para el escenario por la escritora y actriz de comedia irlandesa Brona C Titley, está dirigido por la galardonada Rachel Kavanaugh y coreografiado por el ganador del premio Olivier, Matt Cole.

La producción finalizará el 10 de mayo de 2025.

Brian Helgeland dijo: “Hace más de veinte años tuve el mejor momento de mi vida rodeado de un elenco y equipo supremo haciendo una película con la que todos nos enamoramos mientras la hacíamos con alegría.

“Sentado en una reciente lectura de la versión de escenario, creada por Rachel Kavanaugh y Brona C Titley, pude sentir esa misma alegría y amor emergiendo.

“Estoy agradecido por la nueva vida que están creando y muy ansioso por verla en todo su esplendor en el escenario.”

Brona C Titley dijo: “Cuando vi la película A Knight’s Tale en 2001, supe que era un clásico instantáneo.

“¡Este espectáculo es una extravagancia musical sexy, tonta, combate jocoso, bailarina y romántica!

“Ha sido uno de los trabajos más gratificantes de mi carrera hasta ahora.”

Rachel Kavanaugh, dijo: “Estoy más que emocionada de dirigir la brillante y divertida adaptación teatral de Brona de la película revolucionaria de Brian.

“Espero poder dar al público una noche para recordar.”

Las entradas saldrán a la venta a partir del 1 de agosto.