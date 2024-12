Cubano dice que ignoró las notas de la campaña de Harris.

El inversionista multimillonario Mark Cuban dijo que ignoró las notas que la campaña de la vicepresidenta Harris le estaba dando mientras él era su suplente en la campaña. “Iba a hablar sobre inmigración y, sabes, fui honesto, no dejaba que la campaña de Harris me dijera qué decir. Intentaban darme notas y yo decía, ‘no me importa'”, dijo Cuban durante su aparición del jueves en el podcast del comediante Jon Stewart “El Show Semanal”.

Una de las pocas áreas donde Cuban públicamente rompió con Harris durante la campaña fue por un impuesto mínimo propuesto del 25 por ciento sobre los ingresos totales que excedieran los $100 millones, incluyendo las llamadas “ganancias no realizadas” en activos que no se han vendido.

Cuban en el podcast de Stewart sugirió que la campaña de Harris estaba de acuerdo en privado con su crítica sobre la idea, que formaba parte de la propuesta presupuestaria del presidente Biden para 2025.

“Hablé mucho sobre ganancias no realizadas y, sabes, cuando salí por primera vez y dije que era ridículo y volví y les hablé y les dije, saben, no les escucho desafiarme en absoluto, y ellos dijeron, bueno, estás diciendo cosas que nos gustaría decir, pero no podemos decir, así que seguí con ello”, dijo Cuban.

“Así que lo tomé como aprobación de activos y seguí adelante con eso, así que esa fue una área”, añadió. Cuban fue uno de los suplentes de campaña más visibles, especialmente del mundo empresarial, recorriendo el país y promoviendo las propuestas económicas de Harris. Mientras ofrecía críticas contundentes a su rival, el presidente electo Trump, Cuban felicitó al candidato republicano por su victoria en las elecciones generales, así como al también multimillonario Elon Musk, un importante seguidor de Trump.

Cuban también le dijo a Stewart durante el episodio que advirtió a la campaña de Harris que el presidente de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, quien renunciará el próximo mes, podría ser perjudicial para ganar apoyo entre los hombres más jóvenes y finalmente jugar un papel en la pérdida de las elecciones presidenciales de 2024.

El multimillonario señaló la postura escéptica de Gensler sobre la criptomoneda y la complicada relación con esa industria.

“Y se lo dije directamente a Gary Gensler, se lo dije a Kamala, se lo dije a su equipo, que Gary Gensler podría costarle la elección y hay un argumento que se puede hacer cuando se miran los números, sabes, muchos hombres jóvenes votaron en contra de Kamala Harris y creo que la criptomoneda tuvo mucho que ver con eso”, dijo Cuban.