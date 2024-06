Cuatro profesores universitarios estadounidenses apuñalados en un parque público en China.

Cuatro tutores universitarios de Estados Unidos están en el hospital después de ser apuñalados por un asaltante desconocido en un parque público en China. Los instructores de Iowa Cornell College resultaron heridos en un “grave incidente” durante una visita diurna al parque en la provincia septentrional de Jilin, según un comunicado del college. El representante de Iowa, Adam Zabner, dijo que su hermano David, fue uno de los cuatro instructores heridos en el incidente, el cual describió como una puñalada. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que ninguno de los heridos está en condición de vida peligrosa. El Sr. Zabner dijo que el grupo había estado visitando un templo local el lunes cuando fueron atacados por un hombre con un cuchillo. Dijo que su hermano había sido apuñalado en el brazo en el Parque Beishan en la ciudad de Jilin y estaba recuperándose en el hospital. “Todavía no ha sido dado de alta esta mañana, pero está bien”, dijo a CBS News. Cornell College dijo que los cuatro instructores estaban enseñando “como parte de una colaboración con una universidad en China”. El grupo estaba acompañado por un miembro de la Universidad Beihua en el momento de su visita al parque el lunes. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que los heridos fueron llevados inmediatamente al hospital donde recibieron tratamiento. El portavoz Lin Jian no respondió preguntas sobre si el agresor estaba bajo custodia, añadiendo que se necesitaba una investigación adicional. “Este fue un incidente aislado y la investigación continúa. China es considerado ampliamente como uno de los países más seguros del mundo y China seguirá tomando medidas relevantes para asegurar que los extranjeros estén seguros en el país. Creemos que esto no dañará las relaciones con otros países”, dijo. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos le había dicho anteriormente a la BBC que estaban al tanto de informes de un incidente de apuñalamiento en Jilin, pero no pudieron proporcionar más información. Las imágenes que circulan parecen mostrar al menos a tres personas sangrando y tendidas en el suelo. Sin embargo, el incidente parece haber sido censurado rápidamente en internet en China. El martes, las búsquedas de términos como “extranjeros Jilin” no produjeron resultados a pesar de que el término de búsqueda era tendencia en Weibo. Los usuarios de internet recurrieron a discusiones bajo temas adyacentes mientras que algunos también fueron vistos pidiendo más información sobre el incidente. El comentarista en línea Hu Xijin, quien anteriormente fue el editor en jefe del Global Times de China, había publicado anteriormente en Weibo que China ha visto un creciente número de visitantes extranjeros y los chinos son “típicamente amigables” hacia ellos. Describió el incidente como un “evento fortuito”. La publicación ha sido eliminada desde entonces. También hay pocos informes sobre el incidente en los medios de comunicación estatales chinos. El Sr. Zabner dijo que su hermano, un estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts, había visitado China anteriormente y estaba en su segundo viaje al país con Cornell College. En medio de las tensas relaciones diplomáticas, Pekín y Washington han buscado restablecer los intercambios entre personas en los últimos tiempos. El presidente chino Xi Jinping ha presentado un plan para invitar a 50,000 jóvenes estadounidenses a China en los próximos cinco años, mientras que diplomáticos chinos dicen que una advertencia de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos ha desalentado a los estadounidenses de ir a China.