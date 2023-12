Cuatro muertos y tres heridos por bombardeo ruso en Avdiivka, Toretsk

Las fuerzas rusas han bombardeado Toretsk y Avdiivka en la región de Donetsk, matando a cuatro personas e hiriendo a otras tres, informó la Fiscalía General de Ucrania el 26 de diciembre.

Los rusos llevaron a cabo un bombardeo de artillería de Toretsk alrededor de las 8 a.m., según la policía local. Una explosión mató a una mujer de 67 años en su patio trasero, y un hombre de 74 años fue asesinado en una carretera cerca del hospital local.

Los invasores también bombardearon Pivnichne, una aldea cerca de Toretsk, matando a un hombre de 73 años e hiriendo a un residente de 62 años.

Más tarde, las fuerzas rusas apuntaron a Avdiivka, donde un proyectil golpeó una residencia privada, matando a un hombre de 61 años y atrapando a su esposa de 56 años bajo los escombros. Los servicios de emergencia la trasladaron al hospital en estado crítico.

Los rusos también atacaron la aldea de Kostiantynivka, distrito de Pokrovsk. Una mujer de 61 años fue asesinada en su casa cuando fragmentos de un proyectil ruso le perforaron el pecho y el abdomen.

Leer el artículo original en The New Voice of Ukraine