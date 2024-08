Cuatro funcionarios muertos en toma de rehenes en prisión rusa

En un video no verificado publicado en redes sociales, se mostraba a un hombre sosteniendo un cuchillo, aparentemente en un patio dentro de las instalaciones de IK-19 Surovikino.

Cuatro empleados de prisión han muerto después de que varios presos protagonizaran una revuelta en una remota colonia penal rusa y tomaran rehenes, según las autoridades federales.

Las fuerzas especiales asaltaron las instalaciones de IK-19 Surovikino en la región suroeste de Volgogrado después de que los presos armados con cuchillos, que se identificaron como militantes del Estado Islámico (EI), afirmaron haber tomado el control del complejo.

Las autoridades dijeron que la operación de fuerzas especiales había liberado a algunos rehenes y “neutralizado” a todos los atacantes, pero luego confirmaron que cuatro empleados de prisión habían fallecido.

Una imagen no verificada publicada en redes sociales parecía mostrar a un recluso sosteniendo un cuchillo de pie sobre un guardia de prisión ensangrentado durante la revuelta.

La Guardia Nacional de Rusia dijo que los francotiradores dispararon a cuatro atacantes en la operación de rescate.

Tropas fuertemente armadas fueron filmadas llegando a la prisión en imágenes publicadas en la aplicación de mensajería Telegram por la Guardia Nacional.

La Guardia Nacional desplegó tropas a la prisión para poner fin al ataque.

El ataque comenzó durante una reunión de la comisión disciplinaria, según dijo el Servicio Penitenciario Federal de Rusia (FSIN) en un comunicado. Se dijo que los atacantes habían apuñalado a guardias y herido a varios empleados de prisión.

El FSIN dijo que ocho empleados de prisión y cuatro convictos habían sido tomados como rehenes. Algunos informes de medios rusos sugerían que el director y el subdirector de la prisión estaban entre los secuestrados.

“Los criminales infligieron puñaladas de diversa gravedad a cuatro empleados, tres de los cuales murieron. Otros cuatro que resistieron fueron hospitalizados, uno de los cuales falleció en el hospital.”

El FSIN negó que los atacantes hubieran tomado el control de toda la prisión, diciendo: “Los criminales tomaron rehenes y ocuparon una sola sala en el territorio de la colonia.”

Según una fuente policial citada por la agencia de noticias estatal rusa TASS, hay “motivos para decir que la toma de rehenes fue preparada previamente y estaba bien planificada”.

Los medios rusos nombraron a los atacantes como Ramzidin Toshev, 28 años, Rustamchon Navruzi, 23, Nazirchon Toshov, 28, y Temur Khusinov, 29. Todos eran oriundos de Uzbekistán y Tayikistán.

En un impactante video filmado con teléfonos móviles publicado por los atacantes, se identificaron como militantes del EI. Los hombres dijeron que estaban motivados por el deseo de vengar la persecución de los musulmanes.

El video también mostraba a funcionarios de la prisión tendidos en charcos de sangre, mientras en clips separados los atacantes deambulaban por el patio de la prisión.

El gobernador de la región de Volgogrado, Andrei Bocharov, dijo anteriormente que la toma de rehenes no representaba “ninguna amenaza para la población civil”.

El presidente Vladimir Putin fue grabado participando en una reunión virtual con jefes de seguridad, durante la cual el Kremlin dijo que había sido actualizado sobre la situación.

La toma de rehenes en Volgogrado es el segundo incidente de este tipo este verano, después de que seis presos que juraron lealtad al grupo Estado Islámico capturaran a dos guardias en una instalación de la región vecina de Rostov.

Cinco de los presos fueron abatidos y un sexto condenado a 20 años de prisión tras el ataque.

La Fiscalía dijo que habían abierto un caso relacionado con una toma de rehenes.

IK-19 Surovikino es una colonia penal de alta seguridad. Se estima que alberga alrededor de 1,200 reclusos.