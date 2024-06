Cuatro Estaciones Yachts Revela Detalles de Más Viajes Planeados para el 2026

Modo Oscuro/Luz

(19/06/24)

Cuatro Estaciones y Marc-Henry Cruise

Holdings, el propietario operador conjunto de Yates Cuatro Estaciones, han

desvelado 13

nuevos viajes de verano y otoño y 22 otros navegaciones programadas para el año inaugural de Cuatro Estaciones I en 2026.

“Cada aspecto de la experiencia de Yates Cuatro

Estaciones, desde las ofertas a bordo hasta los

itinerarios curados, refleja una profunda comprensión de nuestros huéspedes

y nuestra capacidad de crear momentos memorables de cuidado

y servicio personalizado,” dijo Alejandro Reynal, Presidente y CEO de Cuatro

Estaciones. “Estos destinos mediterráneos excepcionales – tanto raros

como queridos – son precisamente a dónde nuestros huéspedes desean viajar con

Cuatro Estaciones, y ha sido maravilloso ver la emoción crecer

a medida que desvelamos nuevos detalles sobre nuestros viajes inaugurales.”

Los aspectos más destacados de los viajes incluyen dos nuevos

itinerarios de siete noches en el Mar Adriático, anclando en Croacia, Eslovenia,

Italia y Montenegro.

Se espera que Cuatro Estaciones I zarpe en 2026

Los viajes de siete noches por el Gran Mediterráneo

incluyen uno que rodea el sur de Italia desde el Adriático hasta

Sicilia antes de su destino final en Malta. Otro

comienza en Malta antes de dirigirse al norte a lo largo de la costa italiana

para pasar varios días en la Costa Azul.

Viajes adicionales de cinco,

siete y nueve noches incluyen puertos legendarios tales

como Saint-Tropez, Cannes, Montecarlo, Capri, Positano, Taormina,

Palma de Mallorca y Valencia, así como gemas menos conocidas

incluyendo Portovenere en Italia, Fréjus y Mandelieu-la-Napoule en Francia,

Ciutadella de Menorca en España y Gozo en Malta.

Otro nuevo

itinerario para 2026 invita a los viajeros a un cruce atlántico de once noches

que comienza en las Islas Canarias y desembarca en

Barbados.

A principios de este año, Yates Cuatro Estaciones desveló

sus primeros 10 viajes incluyendo tres distintos recorridos por el Caribe,

un cruce atlántico de Barbados a España, dos Grandes

tours Mediterráneos y cuatro itinerarios por el Egeo,

Jónico y Mar Adriático.

“Nos complace desvelar el

resto de nuestro portafolio mediterráneo de 2026, ofreciendo

viajes inigualables que mezclan el atractivo atemporal del Mar Adriático y la Costa Azul francesa e italiana y más allá con el

epítome del lujo yate,” dijo Nils Lindstad, Vicepresidente de

Desarrollo de Negocios e Excelencia en Ventas de Yates Cuatro Estaciones.

“Cada viaje es una experiencia cuidadosamente curada diseñada para sumergir

a nuestros huéspedes en la rica tapicería de culturas mediante pernoctaciones,

experiencias en tierra y la posibilidad de descubrir

destinos como lo hacen los locales.”

Los viajes a bordo de Cuatro Estaciones I están

diseñados para permitir visitar múltiples destinos diariamente

y disfrutar de tardes y pernoctaciones en

ubicaciones selectas.

A bordo, Cuatro Estaciones I

ofrecerá 95 suites, once restaurantes y salones, una piscina de agua salada,

spa y otras ofertas de bienestar.

Cuatro

Estaciones I está siendo construido por el astillero italiano

Fincantieri en Ancona, Italia.

