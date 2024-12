Cuatro condenados por ataques en Ámsterdam a fanáticos del Maccabi Tel Aviv

Sefa Ö fue encontrado dando una patada tipo karate a una víctima, haciéndolo caer contra un tranvía en movimiento, y participando en varios ataques más.

El juicio vio imágenes de video que parecían mostrarlo golpeando a las víctimas en Dam Square, Damrak y Zoutsteeg, y los fiscales dijeron que había jugado un papel principal en la violencia que no tenía nada que ver con el fútbol.

Rachid O, de 26 años, fue encontrado participando en un grupo de chat de WhatsApp llamado Buurthuis2, en el que se refería a las víctimas previstas como judíos “cobardes” a los que nunca volvería a tener la oportunidad de atacar.

Más de 900 personas estaban en el grupo y el tribunal dijo que el chat se había utilizado para pasar información para “cometer violencia contra personas de ascendencia judía y/o seguidores de Maccabi Tel Aviv”.

Umutcan A, de 24 años, también fue encontrado golpeando a una de las víctimas varias veces mientras participaba en un ataque con otros hombres y luego pateando a otro fan en el suelo. Las imágenes de CCTV lo mostraban atacando a varios fanáticos de Maccabi, además de agarrar a uno por la garganta y arrebatarle su bufanda de fútbol.

Había escrito en grupos de mensajería sobre una “caza de judíos”, pero dijo en el juicio que no albergaba odio hacia los judíos.

Karanveer S, de 26 años, ya había sido condenado por agresión en 2022 y el tribunal señaló que eso no lo había disuadido de participar en los ataques del mes pasado.

El más joven de los cinco, Lucas D, de 19 años, fue encontrado usando violencia contra un policía y participando en un grupo de Snapchat separado que pedía violencia contra los fanáticos de Maccabi Tel Aviv.

Los cinco tienen dos semanas para apelar.

El tribunal dijo que tenía en su posesión un fuego artificial ilegal y altamente explosivo “cobra” en el momento de su arresto. Los fiscales habían pedido que a Lucas D se le impusiera una pena de cárcel.

El fiscal jefe René de Beukelaer había rechazado anteriormente las sugerencias de que los ataques habían sido actos de terrorismo, porque dijo que no era el objetivo del grupo infundir miedo en las personas a las que apuntaban.

Sin embargo, dijo que hubo instancias de antisemitismo intercambiado en un grupo de mensajería.

“Puedo entender perfectamente que la comunidad judía en Amsterdam se sintiera asustada por esta violencia, pero eso es diferente de decir que ese era el objetivo de los sospechosos”, dijo a la cadena de televisión AT5 de Amsterdam a principios de este mes.