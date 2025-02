¿Cuánto tiempo se tarda en retirar dinero de tu 401(k)?

Por lo general, solo debe realizar retiros de su 401(k) al entrar en la jubilación, pero hay ciertas situaciones en las que puede hacerlo antes en la vida. En general, retirar dinero de un 401(k) puede llevar dos a tres días hábiles para una transferencia directa y aproximadamente una semana para un cheque, pero el contexto en el que realice un retiro puede afectar el cronograma. También depende de las políticas de su administrador de planes y del método de retiro.

En la mayoría de los casos, los retiros estándar del 401(k) llevan cinco a siete días hábiles, aunque algunos proveedores pueden tener plazos más cortos o más largos. Este período incluye el tiempo necesario para que el administrador del plan revise y apruebe la solicitud e inicie el retiro o la transferencia. Sin embargo, la necesidad de documentación adicional o retrasos en la comunicación podrían prolongar este periodo.

El tipo de retiro también puede influir en cuánto tiempo lleva un retiro de 401(k). Por ejemplo, los retiros por dificultades, que permiten retiros anticipados para pagar cosas como gastos médicos o educativos, podrían tardar más debido a la documentación adicional y la prueba requerida.

Las transferencias de un 401(k) a una cuenta IRA u otra cuenta de jubilación generalmente llevan más tiempo que los retiros directos. Este proceso implica transferir fondos de una institución financiera a otra, lo que puede llevar hasta 10 días.

Varios otros factores pueden influir en cuánto tiempo lleva retirar dinero de un 401(k). Estos incluyen la eficiencia del administrador del plan y el método de retiro. Los retiros procesados mediante depósito directo generalmente son más rápidos que los emitidos por cheque.

Recuerde que realizar retiros de su 401(k) puede tener importantes implicaciones fiscales, y esos inversiones desempeñan un papel fundamental en su seguridad financiera durante la jubilación. No haga retiros anticipados sin consideración cuidadosa. Mejor aún, consulte a un asesor financiero para crear un plan de retiro que minimice impuestos y maximice el crecimiento. Encontrar un asesor financiero no tiene por qué ser difícil. La herramienta gratuita de SmartAsset lo empareja con asesores financieros verificados que sirven su área, y puede tener una llamada introductoria gratuita con los posibles asesores para decidir cuál es el adecuado para usted. Si está listo para encontrar un asesor que pueda ayudarlo a alcanzar sus metas financieras, comience ahora.

Por lo general, usted realiza contribuciones a su 401(k) con dólares antes de impuestos y paga impuestos sobre los retiros. Obtenga más información sobre las reglas fiscales del 401(k) y las ramificaciones de los retiros anticipados.

Crédito de la foto: ©iStock.com/Rockaa, ©iStock.com/Delmaine Donson, ©iStock.com/MilosStankovic

El artículo How Long Does It Take to Withdraw From Your 401(k)? apareció primero en SmartReads by SmartAsset.