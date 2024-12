¿Cuánto está siendo pagado Alan Halsall por Soy una Celebridad 2024?

El hombre de 42 años es solo uno de los ocho campistas restantes en la jungla australiana junto con su compañero del norte Danny Jones de McFly y Coleen Rooney.

Es más conocido por su papel en Coronation Street como el famoso Tyrone Dobbs.

Alan ha estado apareciendo en la telenovela de ITV desde 1998 – comparte una hija con la ex actriz de Corrie Lucy-Jo Hudson quien interpretó al personaje de Katy Harris.

Pero los fans podrían estar preguntándose cuánto está cobrando Alan por su participación en I’m a Celebrity este año. Descubramos.

¿Cuánto está cobrando Alan Halsall por I’m a Celebrity?



Se ha informado que Alan está cobrando alrededor de £100,000 a £150,000 por su tiempo en el programa de ITV, según Riley Gardiner, fundador de No Strings Public Relations.

Él explicó a la revista OK!: “Las estrellas de las telenovelas a menudo son favoritas en la jungla ya que traen una audiencia estable y un encanto relatable.

“Alan ha estado en Corrie durante mucho tiempo, así que es una cara familiar, y su vibra auténtica lo haría una incorporación fuerte.”

¿Quién ha abandonado I’m a Celebrity hasta ahora?



El DJ de radio Melvin Odoom se convirtió en el cuarto concursante en ser votado fuera de la jungla el martes por la noche (3 de diciembre).

El hombre de 44 años sigue a la estrella de N-Dubz Tulisa Contostavlos, la estrella de la radio de la BBC Dean McCullough y la presentadora de Loose Women Jane Moore en ser votadas fuera del programa.

Durante su entrevista de salida, Melvin le dijo a los presentadores Ant y Dec: “Estaba listo para irme, pero ha sido una experiencia realmente salvaje.

Lectura recomendada:

“Lo mejor de ese campamento son las personas, amaba a cada persona en ese lugar.”

Melvin dijo que la ex estrella de Strictly Come Dancing Oti Mabuse le recordaba a su hermana, porque “estaba a mi lado en todo momento”.

¡I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! continúa todas las noches a las 9pm en ITV1, STV e ITVX.