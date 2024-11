¿Cuánto está ganando Danny Jones por aparecer en “Soy una celebridad”?

El precio que ciertos miembros del elenco ganan puede variar, desde cientos de miles hasta, al parecer, incluso millones.

Noel Edmonds podría ser uno de los casos más infames, al parecer ganando £600,00 por su aparición en 2018.

Él fue uno de los llegados tarde en esa serie pero también fue el primero en irse, por lo que su valor por dinero podría haber sido bajo para los productores de ITV.

Otros grandes ganadores incluyen al actual líder del Partido Reformista Nigel Farage, que al parecer ganó £1.5 millones por su apariencia, mientras que se dice que Caitlyn Jenner recibió £500,000.

En la actual serie de 2024, hay varios famosos relativamente conocidos participando, incluyendo a la personalidad de la TV Coleen Rooney y al ex boxeador profesional Barry McGuigan.

El miembro de la banda McFly Danny Jones es probablemente uno de ellos, ¿pero cuánto está ganando por el programa?

¿Cuánto ha sido pagado Danny Jones por I’m a Celebrity?

ITV al parecer ha pagado una buena cantidad para llevar a Danny a la jungla, aunque la cifra exacta parece estar en debate.

Algunos sitios como The Independent afirman que a Danny le están pagando una cifra entre £150,000 y £200,000, que es el tipo de tarifa estándar para alguien de su perfil.

Lista de concursantes de I’m a Celebrity 2024



Todos los miembros del elenco de la serie 2024 de I’m a Celebrity son los siguientes:

Danny Jones

Oti Mabuse

Jane Moore

Barry McGuigan

Melvin Odoom

Alan Halsall

Tulisa Contostavlos

GK Barry

Coleen Rooney

Dean McCullough

Maura Higgins

Reverend Richard Coles

¡I’m a Celebrity…Get Me Out of Here! se transmite todos los días a las 9pm en ITV1 y ITVX.