¿Cuántas derrotas inexplicables en casa más serán toleradas antes de que se desintegren las buenas vibraciones de Notre Dame?

Una semana después de que el No. 5 Notre Dame fuera elogiado por su dureza y grandes jugadas en una gran victoria de apertura de temporada, los irlandeses volvieron a fallar en casa bajo el entrenador Marcus Freeman, y probablemente desintegraron lo que parecía ser una ruta segura hacia los playoffs de fútbol americano universitario.

Northern Illinois 16, Notre Dame 14.

No fue solo un traspié el sábado, fue el resultado de una enfermedad subyacente que está pudriendo los huesos del orgulloso programa de los Fighting Irish. El grupo de Freeman simplemente no puede evitar los golpes grandes y los aterrizajes pesados en South Bend. Aparentemente capaces de competir contra los mejores del país cualquier semana, pero más que dispuestos a arrastrarse en el barro la semana siguiente contra un equipo de la MAC, la erupción se extiende por el programa.

Los disgustos suceden, pero no así. No con un equipo de la MAC marchando hacia el estadio de Notre Dame, dominando ambas líneas de scrimmage, bloqueando dos goles de campo y logrando grandes conversiones de tercera una y otra vez. Freeman perdió su tercer partido como favorito por dos touchdowns en casa, la mayor cantidad por un entrenador en el deporte desde 2022. No fue solo malo, fue histórico. Los irlandeses entraron como favoritos por 28 puntos, marcando la mayor sorpresa del programa contra cualquier equipo desde 1995.

Dale a Thomas Hammock y a sus Huskies sus rosas y tréboles. No necesitaron suerte, como dijo después del juego, para vencer a los irlandeses. Tampoco necesitaron transferencias de alto nivel o una victoria mediática contra Texas A&M en la Semana 1 para impulsar su confianza.

“Tenemos un equipo veterano, un grupo de chicos que han pasado por muchas cosas diferentes”, dijo Hammock con lágrimas en los ojos después del juego. “Trabajaron juntos. Todavía estamos en el fútbol americano universitario. Sé que hay muchas otras cosas con el portal de transferencia, NIL; todavía tenemos una familia y creyeron en esa familia y en hacer las cosas de la manera correcta. No podría estar más orgulloso de ellos.”

Northern Illinois no solo sorprendió a Notre Dame, los Huskies fueron el mejor equipo. Empujaron a los irlandeses en las trincheras y fueron mucho más físicos en la secundaria defensiva, especialmente cuando sus esquineros jugaron con cobertura presionante contra la nueva camada de receptores transferidos de Notre Dame. Los jugadores de habilidad de Notre Dame no fueron ayudados por un errático Riley Leonard, el mariscal de campo que aparentemente levantó al equipo sobre sus hombros una semana atrás en una dura victoria en Texas A&M. Cuando las cosas se pusieron mal, simplemente empeoró las cosas con su brazo.

Ningún pase fue peor que su segunda intercepción al final del juego, cuando tuvo la mirada que quería con un hombre corriendo libre por debajo del profundo. Optó en cambio por forzar el balón más allá del campo, sobre el receptor abierto Kris Mitchell y en la cobertura. La costosa intercepción fue devuelta por Amariyun Knighten 33 yardas desde el centro del campo con 6:31 restantes.

La línea ofensiva dominante de Northern Illinois, una de las más experimentadas en el deporte, tomó el control a partir de allí, empujando a los irlandeses al segundo nivel mientras avanzaban por el campo para preparar el gol de campo ganador de 35 yardas de Kanon Woodill con 31 segundos restantes. Notre Dame tuvo un último intento con un gol de campo de 62 yardas, pero Cade Haberman lo bloqueó para acabar con el juego y enviar a los Huskies a un frenesí de celebración. Fue un final perfectamente simétrico para la tarde: tanto el primer como el segundo tiempo terminaron con goles de campo bloqueados.

“Todos estos chicos que han estado con nuestro programa, han pasado por altibajos y han seguido luchando, es como si fueran mis hijos”, dijo Hammock, luchando contra las lágrimas en el campo mientras hablaba a la cámara de NBC. “Estoy feliz por la adversidad, por superarla sin importar la situación. Simplemente no podría estar más orgulloso.” Él se detuvo, recogiéndose mientras se limpiaba las lágrimas. “Lo siento. Lo siento.”

Hammock, quien también jugó de corredor en Northern Illinois hace mucho tiempo, no tenía razón para disculparse. Construyó este equipo y los mantuvo unidos, evitando los peligros del portal de transferencias en las últimas dos temporadas. Los 32 seniors en su plantilla son los sextos más en la FBS. Once de sus jugadores han participado en más de 40 partidos para NIU.

Sin embargo, Freeman tiene mucho que disculparse en Notre Dame. Ningún entrenador debería repetir los mismos errores en su tercer año liderando un programa tan orgulloso y talentoso como los Fighting Irish.

“Decepcionante”, dijo Freeman a los reporteros después de la derrota. “Es nuestro trabajo como entrenadores asegurarnos de que estos chicos estén listos para competir. Siempre he dicho que el rendimiento es un reflejo de la preparación.”

La defensa estuvo bien, que es la especialidad de Freeman, pero Notre Dame fue un desastre ofensivamente durante todo el día. Mike Denbrock, quien entrenó al mariscal de campo Jayden Daniels para un Trofeo Heisman la temporada pasada en una ofensiva récord de LSU, no pudo diseñar jugadas para mantener a los irlandeses en ritmo. La peor racha llegó en los momentos cruciales. Después de tomar una ventaja de 14-13, los últimos cuatro drives de los irlandeses terminaron así:

Tres y fuera

Tres y fuera

Intercepción

Gol de campo bloqueado

Notre Dame solo acumuló 286 yardas y fue superado en más de 100 yardas en casa solo por cuarta vez en los últimos 15 años. El corredor de Northern Illinois, Antario Brown, fue un monstruo, devorando 225 yardas totales junto con un touchdown.

Leonard, como se mencionó, fue un desastre, completando 20 de 32 pases para 163 yardas con dos intercepciones. Estuvo contenido la mayor parte de la tarde mientras NIU limitaba su arma más peligrosa: sus piernas. No hay duda, el plan de juego del coordinador defensivo Nick Benedetto será estudiado por cada oponente en el calendario de Notre Dame, y equipos más talentosos se divertirán con la línea ofensiva de los irlandeses.

Por sus esfuerzos, Northern Illinois obtuvo la mayor victoria en la historia de la MAC y un jugoso cheque de $1.4 millones por viajar solo 160 millas a South Bend. Los Huskies se reirán todo el camino al banco después de que la MAC ingresara a la tarde con un récord de 0-51 contra equipos del top cinco. La mayoría de la nación se rió junto a ellos, también, mientras lograban una de las codiciadas victorias del programa en el “cementerio”, su decimonovena contra un equipo de una conferencia de poder.

Mientras tanto, otra mancha apareció en el currículum de Freeman. Perdió su tercer partido como favorito por 16 puntos o más en las últimas dos temporadas y media como entrenador. Hace dos años, perdió dos, incluida una sorpresa ante Marshall como favorito por 20.5 puntos. Notre Dame estaba 42-0 contra equipos sin clasificación de 2017 a 2021, cuando Brian Kelly dirigía el programa.

Con demasiada frecuencia, los entrenadores están convencidos de que pueden corregir errores convenciendo a reclutas y transferidos de alto nivel para llenar vacíos. A veces funciona. Cuando eso no es suficiente, sumarán al coordinador de juego más popular en el deporte. A veces eso también funciona.

Pero cuando un programa continúa perdiendo juegos como favoritos abrumadores, solo hay un hombre al que culpar.