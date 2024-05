¿Cuándo se presenta esta noche el programa Britain’s Got Talent de ITV? Horario y lista de participantes

Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon y Bruno Tonioli estarán prestando mucha atención a los actos de esta semana mientras dan lo mejor de sí para tener la oportunidad de actuar en el Royal Variety Performance.

Además, también estarán luchando por recibir un premio de £250,000 que cambiará sus vidas.

¿Pero puede la audiencia en casa esperar más botones dorados? El grupo de actuación Ssaulabi fue el primero en recibir la puerta de entrada a las semifinales por parte de los presentadores Ant y Dec.

*BGTeaser*

Estamos robando todos estos movimientos 👯‍♀️

Mira el impresionante espectáculo de la pareja de baile Abigail & Afronitaaa en el episodio de mañana 👉 https://t.co/gHIhGpHy44#BGT regresa este sábado a las 7:30pm en @ITV 1, @ITVX y @WeAreSTV. pic.twitter.com/Crljr3SpaV

— BGT (@BGT) 3 de mayo de 2024

Lista completa de actuaciones en Britain’s Got Talent esta noche



Desde trucos con un palo de pogo hasta un mago estrella de rock y un coro de “Simon Cowells”, aquí está lo que puedes esperar ver en BGT esta noche (4 de mayo), según TV Zone:

Simply Simon – coro de “Simon Cowells” interpreta su versión de The Best de Tina Turner (edades de 18 a 70)

Taryn Charles – artista y maestro canta (You Make Me Feel Like) A Natural Woman de Aretha Franklin (edad 39)

Umberto & Damiano – dúo cómico interpreta el clásico de Frozen Let It Go (edades 30 y 31 respectivamente)

Serbat Troupe – grupo acrobático realiza una rutina con una escalera (edades de 29 a 33)

D.V.R.S – un grupo joven de canto y baile se presenta en el escenario con una rutina de una mezcla de canciones de Bruno Mars (edades de 8 a 17)

Duncan Murray – estudiante Duncan muestra sus trucos con un palo de pogo ante los jueces (edad 22)

Danny Platinum – creador de contenido Danny rapea freestyle con un tema de BGT (edad 29)

Arron Jones – este mago estrella de rock realiza una rutina musical mágica en su keytar con la canción Don’t Stop Believin’ de Journey (edad 30)

Andrew Curphey – maestro canta un popurrí de canciones con bailarines de apoyo (edad 37)

Abigail y Afronitaaa – esta pareja de baile realiza una rutina con una mezcla de canciones (edades 7 y 20 respectivamente)

Simon Cowell hace flexiones entre bastidores para mantenerse en forma



Lectura recomendada:

¿A qué hora es Britain’s Got Talent esta noche?

Como de costumbre, BGT ocupará el horario de máxima audiencia del sábado por la noche en ITV.

El episodio cuatro se emite desde las 7.30pm hasta las 8.55pm en ITV1 e ITVX.

Seguirá a In with a Shout presentado por Joel Dommett que comienza a las 6.30pm.