Cuándo reservar tu viaje y vuelos de vacaciones en 2024

d3sign | Moment | Getty Images

Si quieres o necesitas viajar esta temporada navideña, comienza a planificar ahora porque el momento ideal para reservar viajes para Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo se acerca rápidamente.

“Lo más importante es que los viajeros continúen pensando en planificar ahora y reservar en octubre,” dijo Hayley Berg, economista principal del sitio de viajes Hopper. “Esa ventana de bajos precios es breve, pero realmente puede valer la pena.”

Pero los viajeros que se pierdan esa ventana podrían tener un último recurso: el llamado Travel Tuesday, que es el martes después de Acción de Gracias, Viernes Negro y Ciberlunes.

Ese día, “prácticamente toda la industria de viajes se pone en oferta,” dijo Berg.

Sea cual sea la fecha en que decidas confirmar tus reservas, ten en cuenta que viajar durante la temporada navideña puede estar lleno de complicaciones, dijo Sally French, una experta en viajes de NerdWallet.

“Las vacaciones son un momento difícil para viajar porque probablemente estés lidiando con un clima festivo más difícil y también trabajando con multitudes más grandes,” dijo French.

Así es cómo asegurarte de obtener un buen valor.

Cuándo estarán los precios más bajos

Los precios para viajes en temporada navideña son ligeramente más altos en comparación con este mismo tiempo del año pasado, dijo Berg.

En promedio, los vuelos de ida y vuelta para Acción de Gracias – definidos como salidas del 24 al 28 de noviembre – actualmente cuestan alrededor de $298, según el informe Perspectivas de Viaje de Vacaciones 2024 de Hopper. Eso es un aumento del 10% con respecto al año pasado y un 3% con respecto a los niveles previos a la pandemia, encontró el sitio de viajes.

Se espera que los precios disminuyan en aproximadamente $40 en promedio hasta que alcancen su nivel más bajo a principios de octubre, cuando probablemente estén en línea con los niveles de 2023, señaló el informe.

De manera similar, los boletos de avión para viajes de Navidad – definidos como la semana del 21 al 25 de diciembre – están rondando un promedio de $406 por reserva de ida y vuelta, un aumento del 4% respecto al año anterior y un 13% respecto a la época previa a la pandemia, según Hopper.

Sin embargo, se espera que los precios disminuyan en aproximadamente $80 desde los niveles actuales hasta que alcancen su punto más bajo en octubre, según el informe.

“Es realmente importante que los viajeros piensen en reservar sus viajes ahora, para que cuando llegue octubre, estén listos,” dijo Berg.

Si eres “muy de último minuto y quieres reservar algo para Navidad o Año Nuevo,” según Berg, “un buen día para marcar en el calendario” es el 3 de diciembre, o el Travel Tuesday de este año.

“Podrías tener suerte y … encontrar algo de último minuto,” dijo Berg, ya que las ofertas de ese día pueden incluir importantes descuentos en estadías de hotel, tarifas aéreas y alquiler de autos.

Cómo evitar el ‘efecto dominó’ en los viajes durante las vacaciones

Durante la temporada navideña, las interrupciones son más probables de ocurrir porque las aerolíneas y aeropuertos están operando más vuelos de lo habitual, y las multitudes más grandes pueden llevar a problemas de “efecto dominó,” dicen los expertos.

Un ejemplo: si un vuelo se retrasa 15 minutos al alejarse de una puerta, eso puede afectar el flujo del tráfico aéreo de todo un terminal, dijo Berg.

Pero los “mayores riesgos” suelen ser el mal tiempo y las fallas técnicas, dijo.

Podrías tener suerte y … encontrar algo de último minuto.

Hayley Berg

Economista principal en Hopper

Aquí hay cuatro cosas clave a considerar:

Avoid flying on peak days. Por ejemplo, alrededor de Acción de Gracias, evita los domingos antes y después de la festividad, dicen los expertos. En años anteriores, el domingo después de Acción de Gracias estableció récords como el día más concurrido para volar, o la cantidad de viajeros que pasan por los controles de la TSA, dijo French.Take the first flight of the day. Intenta reservar uno de los primeros vuelos del día porque evitas verse afectado por retrasos y cancelaciones, dijo Berg. “Tienes dos veces más probabilidades de verse afectado por retrasos o cancelaciones de vuelos después de las 8 a.m.,” dijo.Allow time for delays and cancellations. Si es crítico para ti llegar a tu destino, “agrega tiempo extra para llegar ahí,” y viaja unos días antes, dijo French. “Si es realmente importante que estés allí para la cena de Navidad, vuela unos días antes,” dijo.Amplía tu búsqueda. Puede ser útil conocer qué otros aeropuertos están cerca, dijo French. Si conoces otros aeropuertos, puede ayudarte a encontrar opciones más asequibles. Podría resultar en un viaje más largo para llegar a tu destino, pero puede tener sentido si es crítico que llegues allí, dijo.”