¿Cuándo recibiré mi W-2? La fecha límite para que los empleadores lo envíen fue el 31 de enero.

¿Cuándo debería llegar mi formulario W-2?

Hemos alcanzado oficialmente la fecha límite del viernes 31 de enero para que los empleadores envíen por correo los formularios W-2 que informan los ingresos y retenciones de un empleado.

Normalmente, deberías tener ese W-2 en mano para la primera semana de febrero. Pero es posible que lo hayas encontrado antes en línea a través de tu empleador o importándolo directamente al usar una empresa de preparación de impuestos.

Nada ha cambiado esta temporada de impuestos en cuanto a la línea de tiempo para recibir tu W-2, pero muchas personas preguntan al respecto año tras año de todos modos.

Tu empleador, según el IRS, está obligado a proporcionarte o enviar el Formulario W-2, conocido como “Declaración de Sueldos e Impuestos”, a más tardar el 31 de enero. Si se envía por correo, aunque, el IRS sugiere que permitas tiempo para recibirlo antes de contactar a tu empleador. Si aún no recibes el formulario a principios de febrero, el IRS puede ayudarte solicitándolo a tu empleador.

Si no recibes tu W-2 para el 15 de febrero, se sugiere que llames al IRS al 800-829-1040. Un empleador anterior que ya no está en negocio todavía está obligado a proporcionarte un W-2.

Algunos empleadores también ofrecen acceso en línea a los formularios W-2.

Además, algunos programas de impuestos en línea pueden ayudar a encontrar esos datos. TurboTax, por ejemplo, señala que se asocia con cientos de proveedores de nómina e instituciones financieras para permitir a los declarantes de impuestos importar automáticamente la información de los formularios W-2 y 1099 directamente en una declaración.

El nuevo sistema gratuito del IRS llamado Direct File – que está abierto para muchos pero no todos los contribuyentes en 25 estados esta temporada de impuestos – incluye nuevas características este año para hacerlo similar al software de impuestos comercial. Una herramienta de importación de datos permitirá a los contribuyentes optar por importar automáticamente datos de sus cuentas del IRS, incluyendo información personal, el NIP del contribuyente y parte de la información de su W-2.

Si tuviste más de un trabajo en 2024, asegúrate de reunir toda tu información de W-2 de cada uno de tus empleadores.

El IRS señala: “Cada empleador que participe en un comercio o negocio que pague remuneración, incluidos pagos en especie de $600 o más por año (todas las cantidades si se retuvieron impuestos sobre ingresos, Seguro Social o Medicare) por servicios prestados por un empleado debe presentar un Formulario W-2 para cada empleado (incluso si el empleado está relacionado con el empleador) de quien:

Se retuvo impuesto sobre ingresos, Seguro Social o Medicare.

Se habría retenido impuesto sobre ingresos si el empleado hubiera reclamado no más de una exención de retención o no hubiera reclamado una exención de retención en el Formulario W-4, Certificado de Exención de Retención del Empleado.

