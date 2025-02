Cuando politizamos todo, hacemos a la sociedad más estúpida.

“

En agosto de 2021, un video de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez poniéndose una mascarilla en las escaleras del Capitolio de los Estados Unidos se volvió viral. Podría sorprender que algo tan común en ese momento llamara tanto la atención, pero el problema fue que Ocasio-Cortez había sido filmada charlando felizmente con un grupo grande de personas sin mascarilla hasta que llegó el momento de posar para una foto. “¡Por supuesto!” tuiteó con entusiasmo el medio de comunicación conservador Breitbart, junto con el video.

Para entonces, la mascarilla se había convertido en un poderoso símbolo político, y en ningún lugar fue esto más evidente que en Estados Unidos. Para la izquierda, llevar una mascarilla significaba que eras un liberal sensato y comunitario; para la derecha, que eras un miembro individualista y supuestamente comunista de la élite costera hipócrita.

Algunos establecimientos, en lugares como Kentucky, no te permitían entrar si llevabas mascarilla; otros, en ciudades como Nueva York, no te dejaban entrar si no la llevabas puesta. Recuerdo estar al teléfono con una amiga que vivía en Brooklyn en el verano de 2021 y estaba mortificada porque, en un día sofocantemente caluroso, había salido accidentalmente de su apartamento sin la mascarilla puesta. No era que creyera que podría propagar el Covid; era que era socialmente inaceptable no llevar mascarilla en todo momento en público.

Sin embargo, todo eso ha sido abandonado ahora. La mascarilla ha sido relegada al cubo de la basura de las imágenes políticas que ya no son útiles. Recuerdo artículos de periódicos durante la pandemia que sugerían que llevar mascarilla, y otras medidas tomadas para intentar detener la propagación de virus, podrían convertirse en una característica de la temporada de resfriados y gripe ahora que nos habíamos acostumbrado a ellas, pero eso no ha sucedido.

Por el contrario, de hecho, en Londres es muy raro ahora ver a alguien con mascarilla en público. Mis amigos en Estados Unidos me dicen que a veces los camareros (a menudo no reciben baja por enfermedad si se enferman) la llevan, pero es muy raro ver a otras personas con ella. La lleva tan politizada que incluso los liberales no parecen querer llevarla, por si acaso se les ve solo como señal de virtud (una práctica que también está pasando rápidamente de moda).

He estado pensando en esto en las últimas semanas mientras me he estado recuperando lentamente del peor virus (incluidas mis cuatro veces con Covid) que recuerdo haber tenido. Una fiebre alta durante 72 horas; una semana apenas pudiendo levantarme de la cama; una tos persistente; un extraño sarpullido post-viral picante. No soy el único: muchos de mis amigos, colegas y miembros de mi familia por lo demás saludables han descrito haber sido golpeados por una gripe particularmente agresiva en los últimos meses. Hubo tantos incidentes críticos en hospitales del Reino Unido a principios de año que se habló de una “crisis de gripe”. Los funcionarios de salud dijeron el mes pasado que esperaban que esta temporada de gripe hubiera sido “una de las peores” registradas.

¿Habrían sido las cosas mejores si algunas personas hubieran decidido llevar mascarilla en espacios públicos cuando estaban infectadas? Es difícil saberlo, aún hay desacuerdo sobre la efectividad de las mascarillas. Por lo que he leído y entendido sobre la forma en que funcionan los virus respiratorios, creo que probablemente habrían ayudado, al menos un poco.

Ya sea que estés de acuerdo o no, probablemente esté influenciado en gran medida por tu política, junto con tus opiniones sobre vacunas, confinamientos y todo tipo de puntos conflictivos culturales no relacionados con la pandemia, como DEI, si Joe Biden era capaz de servir otros cuatro años como presidente, e incluso ahora, Dios nos ayude, quién es el culpable de la guerra en Ucrania.

Y este es el problema de una cultura de hiper-politización: perdemos la capacidad de ver las cosas tal como son, de juzgar las políticas e ideas en función de lo útiles que sean. En cambio, nuestra percepción de la realidad se ve oscurecida por la lente partidista por la que estamos mirando. Incluso los datos económicos supuestamente fríos y duros están sesgados: ahora hay, por ejemplo, una brecha de aproximadamente cinco puntos entre las expectativas de inflación en el próximo año entre demócratas y republicanos.

Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Debemos tratar de resistir el poderoso impulso de politizarlo todo. Si enumeras tus creencias en tu biografía de redes sociales como si fueran algún tipo de anuncio de que estás en el lado correcto y que cualquiera que esté en desacuerdo es culpable de pensar de manera incorrecta, no deberías sorprenderte cuando el otro lado se afirme en sus propias creencias opuestas.

Tenemos que tomar una decisión: o priorizamos vivir en una sociedad próspera, saludable y estable, o priorizamos el tribalismo; no podemos tener ambas cosas. Si continuamos eligiendo lo último, seguiremos perdiendo el control de la realidad y seguiremos haciéndonos más tontos.

