Cuando los hijos adultos regresan a casa: Cómo sobrellevar la situación

Cuando la hija de Ellie Krieger terminó la universidad y regresó a casa en mayo como una forma de ahorrar dinero antes de su próximo paso, Krieger estaba encantada de tenerla de vuelta. Sin embargo, en ausencia de su hija, ella y su esposo se habían acostumbrado a su propio ritmo.

“Disfrutamos de la compañía mutua”, dice a Fortune. “Definitivamente extrañamos su presencia, pero no sentíamos el vacío de tener un nido vacío de una manera solitaria”. Y su hija, dice, “estaba encontrando su independencia”.

Pronto, Krieger, una nutricionista y presentadora de un programa de cocina, se dio cuenta de que los tres viviendo juntos nuevamente en su apartamento en la ciudad de Nueva York requeriría más ajustes de los que ella había imaginado, no solo en cuanto a compartir el baño y planificar las cenas, sino también en cuanto a cambiar las reglas de crianza.

“Estoy perdiendo el sueño porque mi hija aún no ha regresado a casa”, admite. Su hija le envía actualizaciones tarde en la noche por mensaje de texto, pero aún así, Krieger dice: “No logro conciliar el sueño hasta que ella llega a casa, lo que podría ser a las 2 o 3 de la mañana. Reviso cada media hora y estaría trastornada si no me actualizara”.

“Pero veo esto como mi problema”, señala.

“Lo más desafiante es tratar de no ser reprendedora; intentar no decir ‘¿Por qué está tu habitación tan desordenada? ¿Por qué está mi casa tan desordenada?’ Simplemente vivir en más caos”, dice Roberta, quien está utilizando su primer nombre por privacidad. Sus dos hijos de la Generación Z, de 23 y 25 años, están viviendo de vuelta en casa con ella y su esposo después de la universidad. También se siente ansiosa cuando salen tarde por la noche, conduciendo, y dice que la falta de privacidad propia ella y de su esposo es un “fastidio”, especialmente cuando los hijos traen a sus novias a quedarse.

“La mejor parte es que sé que está seguro cuando está aquí”, dice Elizabeth, cuyo hijo acaba de graduarse de la universidad y se mudó a casa indefinidamente, a Fortune. Elizabeth, quien también está usando su primer nombre por privacidad, dice que tiene preocupación existencial sobre su futuro. “No parece estar muy motivado para encontrar algo,” dice. “Además, ni siquiera creo que sepa lo que quiere.”

Estas madres no están solas cuando se trata de equilibrar los altibajos de tener a un hijo de vuelta en casa después de la universidad. Alrededor de un tercio de los jóvenes adultos estadounidenses de 18 a 24 años, o 57%, viven con sus padres, en comparación con el 53% en 1993, según una reciente encuesta del Pew Research. Y aunque el 45% de esos padres dicen que la experiencia ha sido positiva, eso no significa que no venga con una curva de aprendizaje.

“Es un reajuste”, Mark McConville, un psicólogo clínico con sede en Ohio y autor de Failure to Launch: Why Your Twentysomething Hasn’t Grown Up…And What to Do About It, le dice a Fortune. “Es ‘Ahora eres un adulto… y por lo tanto ahora somos compañeros de casa tanto como cualquier otra cosa.'” E incluso con las mejores intenciones de ambos lados, dice, “Hay una regresión natural que ocurre. Te irrita que tu hijo de 25 años deje los platos en la sala de estar, y a ellos les molesta que les estés recordando sobre sus platos en la sala de estar.”

Readaptarse al regreso de un hijo “va a ser diferente en diferentes familias”, dice Laurence Steinberg, profesor de psicología en la Universidad de Temple y autor de You and Your Adult Child. “Nadie sabe cuáles son las reglas, y nadie sabe cómo hacer esto bien.”

Parte de eso se debe a que es comprensiblemente difícil cambiar las formas de interactuar que se desarrollaron cuando eran adolescentes. “Tu hijo ha regresado a casa, pero no ha retrocedido en su propio desarrollo psicológico”, dice. “Creo que tienes que concederles independencia. Pero va a ser complicado, porque nadie realmente está acostumbrado a ello”.

A continuación, algunos consejos para hacer la transición más fácil.

Comunícate con tu hijo adulto

“Creo que tener una conversación sobre las expectativas es realmente importante”, dice Steinberg, sugiriendo que, con los planes de cena, por ejemplo, un hijo adulto podría comprometerse a estar en un cierto número de cenas familiares semanalmente, y acordar dar aviso si los planes cambian.

Básicamente, todos tienen que averiguar qué esperan el uno del otro, y luego comunicarlo claramente.

McConville dice que esto podría requerir un poco de gimnasia mental. “Entonces, si eres mi hija de 23 años, y sales hasta las 3 de la mañana, ¿por qué sería eso asunto mío? A menos que implique que conduces mi coche y has estado bebiendo. Pero suelo aclararles a los padres: ¿Qué es realmente asunto tuyo? No se trata de ser padre. Se trata de tu derecho a la comodidad.”

Respecto al problema de que un hijo adulto se quede fuera hasta muy tarde y cause angustia, como con Krieger, él sugeriría conversar con el niño y explicar, “‘Este es mi problema, no se trata de ti. No sé cómo dejar de estar despierto y preocupado cuando sales hasta tarde. Y si simplemente me enviaras un mensaje de texto o me llamaras, podré dormir’. Haría un llamado para intentar solicitar esa reciprocidad de ese niño. Para mí, es una petición razonable.”

Reenfoca la perspectiva y supera el estigma

Si todavía tienes problemas para dejar ir, Steinberg sugiere esto: Imagina que estás tratando con una amiga o incluso un hermano adulto.

“¿Pondrías restricciones sobre si puede salir? No lo harías,” dice. “Si tienes problemas como padre, trata de imaginar que se trata de un hermano mayor tuyo o un amigo que está viviendo contigo, y trátalo de esa manera,” dice, admitiendo que será “difícil” pero posible.

En general, dice Steinberg, “es incómodo para las personas tener sentimientos negativos sobre sus hijos.” Además, dice, a la gente no le gusta la incertidumbre.

“Sabes que cuando tu hijo regresa a casa de la universidad en verano, que a partir de septiembre, se irá. Pero cuando tu hijo se muda de vuelta a casa después de la universidad porque no puede permitirse un lugar propio, no sabes cuándo va a terminar.” Y además, si lo piensas como algo que no es normal, “entonces creo que es natural que sientas ‘espero que termine’”, dice.

Pero probablemente será temporal. Y mientras tanto, podría ser maravilloso: Recuerda que, según Pew, el 45% de los padres – y el 55% de los hijos adultos – encontraron que vivir bajo el mismo techo ha tenido una influencia positiva en su relación. Eso se alinea con lo que Steinberg escuchó de los estudiantes que se mudaron de vuelta a casa con sus padres durante la pandemia.

“No era donde querían estar viviendo, pero no fue tan malo como pensaban,” dice. “Muchos llegaron a conocer a sus padres como personas – y eso los acercó.”

