Cuando los estudiantes se gradúan sin deudas – CBS News

De vuelta en 2019, Freddie Williams Jr. tenía mucho en su mente en su graduación universitaria: “Fue cuando, ya sabes, empezó a darse cuenta en serio: oye, esto es cuánto debes, vas a tener que empezar a devolver esto”, dijo.

Creciendo en el sur de Chicago, había soñado con ir a Morehouse, la universidad históricamente negra en Atlanta que cuenta con Martin Luther King Jr. entre sus distinguidos exalumnos. “Una vez que fui aceptado y vi que, bueno, el dinero estaba siendo ofrecido, no tenía idea de en realidad en qué me estaba metiendo”, dijo.

Luego, en la ceremonia de graduación, Williams recibió la sorpresa de su vida, cuando el multimillonario empresario Robert F. Smith se comprometió a pagar los préstamos estudiantiles de toda la clase, liquidando unos $34 millones en deuda estudiantil y de padres. “Vamos a poner un poco de combustible en tu autobús”, dijo Smith.

Williams dijo: “¡Fue una locura, ¿sabes? Mirar hacia atrás y ver a mis padres en las gradas llorando y celebrando. Ahí fue cuando supe que, bueno, esto es importante”.

Dijo que su deuda total, alrededor de $125,000, era una carga “tremenda” que le quitaban de encima.

La deuda total de préstamos estudiantiles en los EE. UU. es ahora casi de $1.8 billones, y los expertos dicen que muchos jóvenes están retrasando la compra de casas y el comienzo de familias debido a esto. Pero la Clase de 2019 de Morehouse es algo así como un experimento: ¿Cómo podrían ser las vidas cuando los estudiantes se gradúan sin deudas?

Los cineastas Joshua Reed y Emani Rashad Saucier, quienes también formaron parte de la clase de 2019, están haciendo un documental sobre cómo les va a sus compañeros de clase gracias a ese generoso regalo.

“Creo que solo ahora, a medida que pasan cinco años, la gente se da cuenta de la implicación de no tener préstamos”, dijo Reed. “Puedes comprar una casa justo después de la graduación, lo que hicieron algunas personas a las que entrevistamos. Alguien comenzó una organización sin fines de lucro para ayudar a estudiantes negros y latinos a entrar en la tecnología. Alguien se convirtió en un hombre de familia.”

Saucier dijo: “Esto es lo que sucedió en Morehouse: se eliminaron las deudas y pudieron tener este efecto exponencial. ¿Qué sucede cuando eliminamos la deuda para millones de estadounidenses?”

El año pasado, la Corte Suprema derogó el ambicioso plan de alivio de la deuda estudiantil de $430 mil millones del presidente Biden. Desde entonces, la Administración Biden ha ampliado los programas existentes para cancelar $167 mil millones en deudas, con la mayoría de los alivios destinados a personas que trabajan en el sector público y en organizaciones sin fines de lucro.

Josh Mitchell, autor de “The Debt Trap: How Student Loans Became a National Catastrophe”, dijo: “Están haciendo estos arreglos poco a poco, pero no están haciendo nada para detener el problema subyacente”.

Simon & Schuster

Mitchell dijo que el Congreso creó el programa federal de préstamos estudiantiles para ampliar el acceso a la universidad. Pero al permitir que los estudiantes y sus padres pidan prestado virtualmente cualquier cantidad para estudiar virtualmente cualquier cosa, el gobierno ha permitido a las universidades aumentar la matrícula sin consecuencias. “Hay un ciclo de: los estudiantes toman préstamos, las escuelas ​​aumentan su matrícula, los estudiantes toman más préstamos”, dijo Mitchell. “Eso es básicamente lo que ha sucedido en los últimos 40 años. Por eso la matrícula (hasta hace unos años) ha crecido a veces a un ritmo triple de la inflación.”

Más de la mitad (51%) de todos los estudiantes universitarios se gradúan ahora con deudas de préstamos estudiantiles, con un promedio de $29,400 adeudados, según el informe “Tendencias en la Matrícula Universitaria y la Ayuda Estudiantil 2023” de College Board.

Mitchell dice que esos niveles de deuda estudiantil están afectando negativamente a la economía: “La economía de EE. UU. es la más grande y dinámica del mundo, en gran parte gracias a la educación superior”, dijo. “Pero también tienes a muchos estudiantes que no están en mora con sus préstamos, pero que dedican cada vez más de sus cheques de pago a pagar la deuda. Ese es dinero que podrían haber estado usando para ahorrar para la jubilación, o comprar una casa, o incluso para comenzar un negocio. Para el estudiante promedio, hay un beneficio por ir a la universidad. Pero creo que el problema es que están pagando en exceso”.

Preguntada por qué el costo de la matrícula ha aumentado a un ritmo mayor que la inflación, Nicole Hurd, presidenta de Lafayette College, una universidad privada de cuatro años en Easton, Pensilvania, dijo: “Las universidades obviamente tienen que ser buenos administradores, y tenemos que mirar constantemente nuestro modelo de negocio. Pero diré esto: Estamos en el negocio del capital humano, y el capital humano es costoso. Así que, cuando piensas en invertir en enseñanza, investigación, becas, esas son inversiones que tenemos que hacer.”

Hurd se preocupa de que el miedo a la deuda estudiantil esté desanimando a los estudiantes de bajos y medianos ingresos, que se benefician más de asistir a la universidad: “Estamos tan centrados en el precio, y estamos pensando en el impacto de precio. No estamos pensando en la inversión a largo plazo como individuos, como familias y como país. Si alguien va a la universidad, sus hijos irán a la universidad, sus nietos irán a la universidad. Cambia todo.”

La matrícula, el alojamiento y la comida en Lafayette superan los $87,000 al año, aunque en los últimos años, la escuela ha hecho esfuerzos para ofrecer más becas y menos préstamos como parte de sus paquetes de ayuda financiera.

Hurd dijo: “Un poco de deuda está bien. Un poco de interés en el juego no es el fin del mundo. Lo que no podemos tener es que las personas tengan decenas de miles, cientos de miles de dólares en deuda estudiantil. Eso no está bien. Pero el sector no lucrativo en educación superior está mejorando mucho en cuanto a ser transparente sobre lo que es la deuda, y luego asegurarse de que los estudiantes y las familias tomen buenas decisiones.”

Aún así, más de 40 millones de estadounidenses tienen deudas de préstamos estudiantiles, con 3.5 millones debiendo más de $100,000, según College Board. La Iniciativa de Datos de Educación dice que el interés promedio de esa deuda es del 6.87 por ciento; la duración media de pago, 21.1 años.

Por eso, el cineasta Joshua Reed cree que la historia de la Clase de 2019 de Morehouse debe ser contada. “Las personas están siendo aplastadas por el inmenso peso de esta deuda”, dijo. “Pero una vez que se alivie, pueden seguir adelante y hacer todo tipo de cosas.”

Freddie Williams Jr. dijo que piensa en no tener que pagar los préstamos estudiantiles casi todos los días. Estuvo de regreso en el campus el mes pasado para el quinto aniversario de esa clase afortunada. Ahora, un ingeniero de software de 26 años, dijo que, en lugar de pagar una montaña de deuda, puede pasar el regalo hacia adelante: “Fue, ya sabes, más grande que simplemente tener mi deuda pagada. Gracias a ese regalo, pude comprar una casa, y conmigo comprando una casa, permitió que mi hermano se mudara mientras terminaba su grado. Y lo sé, ya sabes, en mi alma, que tengo que seguir dando y pasar hacia adelante.”



Para obtener más información:



Historia producida por Mark Hudspeth. Editor: Emanuele Secci.

Educación en América: Grados de Costo

Más

Más

Lilia Luciano

Lilia Luciano es una periodista premiada y presentadora y corresponsal de CBS News 24/7 con sede en la ciudad de Nueva York. Luciano es la receptor de múltiples premios de periodismo, incluyendo un Premio Walter Cronkite, un Premio regional Edward R. Murrow y cinco Emmys regionales.