¿Cuándo llegará la Inteligencia Apple a Apple TV y Apple Watch?

Google recientemente anunció que está llevando el asistente Gemini a Google TV. Al mismo tiempo, nuestro sitio hermano 9to5Google encontró evidencia de que Gemini llegará pronto a Wear OS, el sistema operativo de Google para relojes inteligentes. En el lado de Apple, dispositivos como Apple TV y Apple Watch no tienen soporte de Apple Intelligence, y algunas personas están empezando a preguntarse cuándo eso cambiará.

En cuanto a la inteligencia de Apple, las funciones solo están disponibles en iPhones, iPads y Macs. Aun así, la lista es bastante limitada. Apple Intelligence requiere dispositivos con el chip A17 Pro (como el iPhone 15 Pro y el iPad mini 7) y posteriores, o el chip M1 y posteriores.

Apple ha dicho que llevará Apple Intelligence a más dispositivos con el tiempo, pero nunca ha dicho qué dispositivos serán los siguientes ni cuándo exactamente esto sucederá. Por ahora, los propietarios de Apple TV, Apple Watch, HomePod e incluso Apple Vision Pro no pueden aprovechar las herramientas de Apple Intelligence. Veamos lo que la competencia está haciendo hasta ahora.

Como se mencionó anteriormente, Google anunció en el CES 2025 que está llevando Gemini a Google TV. Cuando hablamos de inteligencia generativa, la mayoría de la gente seguramente piensa en chatbots para responder preguntas o escribir texto. En parte, eso es lo que hará Gemini en Google TV. La empresa dice que su inteligencia artificial “hará que sea más fácil buscar en tus medios que nunca”.

Pero hay algunas funciones diseñadas para mejorar la experiencia de usar un televisor. Por ejemplo, Gemini permitirá a los usuarios crear arte con su familia o incluso pedir un resumen de las noticias del día. Google también ha anunciado protectores de pantalla generados por AI y resúmenes para películas y programas.

En Wear OS, Gemini seguramente será útil para que los usuarios tengan conversaciones más naturales con sus relojes inteligentes, lo que seguramente facilitará la interacción con estos dispositivos cuando tu teléfono inteligente no esté cerca.

Ahora, volvamos a Apple. ¿Cuándo llegará la inteligencia de Apple a Apple TV y Apple Watch? Desafortunadamente, probablemente no muy pronto, y hay dos razones para eso.

Primero, Apple Intelligence se está implementando por fases. La primera fase introdujo Herramientas de escritura y resúmenes de texto. La segunda fase habilitó cosas como Genmoji y Image Playgrounds, así como la integración de ChatGPT en Siri. Para la tercera fase, que se espera se lance en primavera, Siri ganará conciencia en pantalla y podrá controlar acciones entre aplicaciones.

La mayoría de estas funciones no son exactamente útiles para dispositivos como Apple TV y Apple Watch. Estoy seguro de que tener ChatGPT en el Apple Watch podría ser útil a veces, pero no suena como una característica revolucionaria. La conciencia en pantalla suena bien, al igual que la capacidad de controlar mejor las aplicaciones con tu voz, pero estas funciones aún no han llegado al iPhone, iPad y Mac.

Si tuviera que adivinar, es probable que Apple quiera refinar la experiencia de Apple Intelligence en estos dispositivos primero antes de expandir las características a otros.

Pero hay una segunda razón importante: hardware. Como dije antes, Apple Intelligence requiere los chips más recientes ya que casi todo se procesa en el dispositivo para una mejor privacidad. A menos que Apple cree modelos de lenguaje más ligeros para Apple TV y Apple Watch, el hardware actual no sería capaz de soportar Apple Intelligence en su estado actual.

El último Apple TV, que fue presentado en 2022, tiene el mismo chip A15 que el iPhone 13. Los rumores sugieren que un nuevo Apple TV está en camino para ser lanzado en 2025, pero no está claro cuándo sucederá esto o si tendrá un chip capaz de ejecutar Apple Intelligence. En cuanto al Apple Watch, tendríamos que esperar al menos hasta septiembre para el nuevo hardware.

En resumen, aquellos que esperan Apple Intelligence en estos dispositivos probablemente tendrán que esperar un poco más. Mientras tanto, cuéntanos en la sección de comentarios abajo qué esperas de Apple Intelligence en Apple TV y Apple Watch.