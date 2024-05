¿Cuándo llegará el jurado de Trump a un veredicto?

Hace 1 oras

Ana Faguy, BBC News, Washington

Reuters

Un jurado de Nueva York comenzó a deliberar sobre el caso contra Donald Trump el miércoles

Después de semanas de testimonios, 12 jurados de la ciudad de Nueva York se encuentran en una sala de un juzgado en Manhattan para decidir el destino del ex presidente Donald Trump en su caso del dinero secreto.

El jurado se encuentra en su segundo día de deliberaciones y un veredicto podría llegar en cualquier momento. El miércoles deliberaron durante cuatro horas y media.

El Sr. Trump se declaró inocente de 34 cargos por falsificación de registros empresariales relacionados con un pago de dinero secreto realizado a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. Ella afirma que tuvo relaciones sexuales con el ex presidente y él niega el encuentro.

Esto es lo que debes saber sobre cómo un jurado alcanza un veredicto, mientras la fiscalía, la defensa y gran parte del mundo esperan una respuesta.

¿Cuánto tiempo puede llevar el veredicto?

No hay límite para cuánto tiempo puede deliberar el jurado.

Hay casos documentados de jurados que se han tomado meses para tomar su decisión.

En 1992, un jurado de California debatió durante cuatro meses y medio en una demanda por derechos civiles presentada contra la ciudad de Long Beach.

Pero en algunos casos, los jurados deciden rápidamente.

En 2004, un jurado absolvió a un hombre de Nueva Zelanda en 60 segundos después de ser acusado de cultivar 23 plantas de marihuana.

El tiempo del minuto ha pasado, pero no está claro si el jurado de Manhattan necesitará más de cuatro meses para decidir el destino del Sr. Trump.

¿El veredicto tiene que ser unánime?

Sí.

El jurado tiene que estar de acuerdo por unanimidad en dos puntos por cada cargo: si el Sr. Trump cometió el delito de falsificar registros empresariales y si lo hizo o no con la intención de influir ilegalmente en unas elecciones.

Pero una vez que se toman esas dos decisiones, hay margen para el desacuerdo entre el jurado.

En sus instrucciones, el juez Juan Merchan explicó que el jurado no necesita estar de acuerdo unánimemente en qué leyes potencialmente quebrantaron el Sr. Trump y sus cómplices para influir en las elecciones.

El jurado puede considerar varias opciones: violaciones de la ley fiscal, falsificación de otros registros empresariales y la violación de la Ley Federal de Campañas Electorales.

Al final, sin embargo, los miembros deben estar de acuerdo en que falsificó registros empresariales con la intención de ocultar el segundo delito para que los fiscales obtengan una condena.

Si los jurados no pueden llegar a un acuerdo, el juez generalmente les pide que regresen a la sala de deliberación y lo intenten de nuevo, una instrucción conocida como una carga de Allen.

¿El jurado recibe las instrucciones del juez en la sala de deliberación?

La respuesta corta es no.

Las instrucciones de 55 páginas en forma impresa no están permitidas dentro de la sala de deliberación.

En Nueva York, ambas partes y el juez tienen que estar de acuerdo para permitir que se entreguen instrucciones impresas al jurado.

En este caso, las partes no estuvieron de acuerdo.

Los jurados podían tomar notas y hacer preguntas cuando el juez Merchan leyó las instrucciones en voz alta el miércoles. El jueves, pidieron al juez que repitiera algunas de las indicaciones, las cuales pueden hacer nuevamente en cualquier momento.

Puedes leer las instrucciones del jurado aquí.

¿Qué sucede cuando el jurado tiene preguntas?

Si el jurado tiene preguntas sobre la ley o las instrucciones del juez, se les permite preguntar.

También se les permite pedir escuchar de nuevo el testimonio.

Los jurados alertan al tribunal tocando una campana, indicando que tienen una nota para compartir.

La nota puede ser un veredicto o una pregunta.

Todas las partes regresan al tribunal, donde el juez Merchan lee en voz alta la nota y responde cualquier pregunta.

¿Qué sabremos sobre la decisión?

Gran parte de la información que el público conocerá sobre la decisión dependerá de lo que los miembros del jurado elijan compartir después del veredicto.

Durante el juicio de 2018 para el antiguo asesor del Sr. Trump, Paul Manafort, los jurados eligieron hablar con miembros de los medios para discutir el caso y el veredicto.

Con 12 jurados y seis jurados alternativos, es posible que alguien hable sobre su experiencia.

Y una vez que el juez Merchan despida al jurado, serán libres de hacerlo.

Pero dada la intensa escrutinio al que podrían enfrentarse por su decisión de alto perfil, es posible que los jurados no quieran hablar en este caso.

¿El jurado está aislado?

No.

Al final del día, los jurados pueden ir a casa. Antes de irse del tribunal, el juez Merchan les recuerda que no lean ni hablen sobre el caso cuando estén fuera del tribunal.