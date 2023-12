Cuando la temporada llama a misterios alegres de asesinato.

Continúa mi tema de lectura de “invierno misterioso”, y esta semana decidí recurrir a la “Reina del Crimen” en persona: Agatha Christie.

Pedí a mi hermana, una conocedora de misterios, que me recomendara. Instantáneamente sugirió “El asesinato de Roger Ackroyd”, un misterio de Poirot que muchos consideran como la obra maestra de Christie. No solo la trama es adecuadamente retorcida y el entorno adecuadamente típico (el hombre más rico en un pueblo tranquilo es encontrado asesinado dentro de una habitación cerrada de su elegante casa), sino que las caracterizaciones son marcadamente hilarantes. Y la revelación final, que explota las convenciones del género del misterio para brindar un desenlace verdaderamente poco convencional, es evidencia del talento de Christie.

Después leí su misterio de 1941, “Mal bajo el sol”, ambientado en un glamoroso hotel junto al mar. Evoca la claustrofobia particular de muchas novelas sociales, con los personajes sintiéndose vigilados y escrutados debido a que son parte de la misma red más amplia de clase y sociedad, incluso si en realidad no se conocen entre sí. (Si necesitas un regalo de Navidad de última hora y tienes $19 millones de dólares de sobra, la isla y el hotel que inspiraron la novela están en venta.)

Lo próximo en mi lista es “El libro de bolsillo de misterios”, que la crítica de crímenes de The Times promete está lleno de “joyas pasadas por alto y subestimadas” de los siglos XIX y XX.

También tengo mi pila habitual de libros de ciencias políticas e historia, pero por el momento los dejaré en mi escritorio. Tomaré un descanso en las vacaciones, por lo que El Intérprete estará fuera durante las próximas semanas. Y aunque generalmente encuentro que ese tipo de lectura es interesante y divertida, siento más necesidad de lo habitual de desconectar de las noticias y sus antecedentes históricos. Así que al menos por los próximos días, estaré en modo solo ficción.

Feliz Año Nuevo a todos ustedes, y gracias por leer, enviar correos electrónicos y ser parte de la maravillosa comunidad de El Intérprete. Nos vemos en enero.

Respuestas de lectores: Libros que recomiendan

Shava Nerad, un lectora de Arlington, Massachusetts, recomienda “When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda,” de Mahmood Mamdani:

Estoy releyendo esto debido a las dinámicas del conflicto entre Israel y Gaza. Es un análisis del genocidio en Ruanda con muchos pensamientos sobre la naturaleza humana y la deshumanización de los vecinos. Una lectura difícil, pero que vale la pena.