Cuando Jimmy Carter se reunió con Kim Il-sung y evitó una guerra nuclear

El 15 de junio de 1994, Carter cruzó a Corea del Norte, acompañado por su esposa Rosalyn, un pequeño grupo de ayudantes y un equipo de televisión. Reunirse con Kim fue un dilema moral para Carter. “Desprecié a Kim Il-sung durante 50 años. Estaba en un submarino en el Pacífico durante la Guerra de Corea, y muchos de mis compañeros de servicio murieron en esa guerra, que pensé fue precipitada innecesariamente por él”, le dijo a PBS. “Y así tenía muchas dudas serias sobre él. Sin embargo, cuando llegué, me trató con gran deferencia. Obviamente estaba muy agradecido de que hubiera venido”. Durante varios días, los Carter tuvieron reuniones con Kim, fueron llevados en un recorrido turístico por Pyongyang y fueron en un crucero en un lujoso yate propiedad del hijo de Kim, Kim Jong-il. Carter descubrió que su presentimiento era correcto: Corea del Norte no solo temía un ataque militar estadounidense en Yongbyon, sino que también estaba lista para movilizarse. “Le pregunté específicamente a sus consejeros si habían estado haciendo planes para ir a la guerra. Y respondieron muy específicamente, ‘Sí, lo estábamos haciendo'”, dijo. “Corea del Norte no pudo aceptar la condena de su país y la vergüenza de su líder y que responderían. Y creo que este país pequeño y autosacrificante y los profundos compromisos religiosos que tenían, de hecho, hacia su reverenciado líder, su Gran Líder como lo llamaban, significaba que estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio de muertes masivas en Corea del Norte para preservar su integridad y su honor, lo que hubiera sido un desastre horrible en mi opinión. Carter presentó una lista de demandas de Washington, así como sus propias sugerencias. Incluían reanudar las negociaciones con los EE. UU., iniciar conversaciones de paz directas con Corea del Sur, una retirada mutua de fuerzas militares y ayudar a los EE. UU. a encontrar restos de soldados estadounidenses enterrados en territorio norcoreano. “Accedió a todas ellas. Y así, lo encontré muy complaciente”, dijo Carter. “Hasta donde sé entonces y ahora, fue completamente sincero conmigo”. Crucialmente, Carter llegó a un acuerdo donde Corea del Norte detendría su actividad nuclear, permitiría que inspectores del OIEA regresaran a sus reactores y eventualmente desmantelarían las instalaciones de Yongbyon. A cambio, los EE. UU. y sus aliados construirían reactores de agua ligera en Corea del Norte, los cuales podrían generar energía nuclear pero no producir material para armas.