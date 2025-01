Cuando Estados Unidos golpeó a Canadá con aranceles elevados antes, Canadá tenía un plan B.

Después de la investidura presidencial de Donald J. Trump el lunes, los canadienses sabrán si pretende seguir adelante con su amenaza de imponer inmediatamente aranceles del 25 por ciento a las exportaciones de Canadá a los Estados Unidos. Muchas personas aquí me han dicho que están esperando los detalles de la respuesta del gobierno federal ante cualquier acción comercial estadounidense. Matina Stevis-Gridneff, nuestra jefa de la oficina en Canadá, informa que será muy parecida a la respuesta de Canadá a los aranceles al aluminio y al acero que introdujo el Sr. Trump durante su primer mandato. Cualquier posible arancel de represalia, escribe, se centrará en productos fabricados en estados republicanos o pendulares, donde el dolor de los aranceles, como la presión sobre los empleos y los resultados finales de las empresas locales, afectaría a los aliados de Trump.

[Leer: Plan de Canadá para una guerra comercial: Dolor para los estados rojos y aliados de Trump]

Pero dada la magnitud de la economía de Canadá, el país no puede infligir el mismo nivel de daño que los Estados Unidos. Eso plantea la cuestión de si la represalia, por muy políticamente dirigida que sea, será efectiva. Por supuesto, no hay forma de responder a esa pregunta. Pero una guerra comercial anterior entre Canadá y Estados Unidos podría ofrecer algunas indicaciones de lo que está por venir. Atrás en 1930, como hoy, los vecinos de América del Norte eran los mayores socios comerciales entre sí. Pero la combinación de bienes era bastante diferente: por un lado, Canadá importaba la mayor parte de su petróleo de Estados Unidos, mientras que hoy el petróleo y el gas son las mayores exportaciones de Canadá. Un movimiento de los agricultores estadounidenses para cerrar la competencia de las importaciones, incluidas las de Canadá, para reforzar los precios, se convirtió en una amplia legislación conocida como el Acta de Aranceles Smoot-Hawley. Aumentó los aranceles…

¿Podría detenerse el servicio por un momento? ¡Ayudaría mucho!