Cuándo es, quién está nominado y cómo ver

Las estrellas de Baby Reindeer, The Bear y The Crown son algunos de los nominados británicos en los Emmys, la ceremonia de premios más prestigiosa de la industria televisiva. Ripley, Shogun, Abbott Elementary, Slow Horses, 3 Body Problem y Only Murders in the Building son algunos de los programas que compiten por los principales premios en Los Ángeles. Grandes nombres como Idris Elba, Jennifer Aniston, Meryl Streep, Jodie Foster y Robert Downey Jr. están en la carrera por los honores actuales. Este evento se celebra solo ocho meses después de la última ceremonia de los Emmys, que se retrasó de su horario habitual en septiembre a enero debido a las huelgas de Hollywood. ¿Quién presenta los Emmys este año? Los anfitriones de este año son el dúo canadiense padre e hijo Eugene Levy y Dan Levy. En otras noticias, Selena Gomez, Viola Davis, Jimmy Kimmel, Kristen Wiig, Maya Rudolph y Steve Martin estarán presentando premios individuales. Una reunión de Happy Days también es probable, con Ron Howard y Henry Winkler programados para aparecer ya que el programa celebra su 50 aniversario. Hay que estar atentos para ver qué programas se llevan los premios en los Emmys. ¡No te lo pierdas!