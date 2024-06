¿Cuándo es el Prime Day 2024? Todo lo que necesitas saber sobre la venta más grande del año de Amazon.

Amazon

¡Es oficial! Amazon finalmente ha anunciado las fechas de su mayor evento de ventas del año. El Amazon Prime Day 2024 se llevará a cabo el martes 16 de julio y el miércoles 17 de julio de 2024. El evento de ventas de 48 horas dará a los compradores la oportunidad de obtener grandes ofertas en todo, desde decoración del hogar hasta artículos esenciales para el gimnasio en casa. Pero hay solo una trampa: tienes que ser miembro de Amazon Prime para acceder a las ofertas.

Esto es lo que sabemos sobre el Prime Day 2024 y qué puedes hacer para asegurarte de no perderte las mejores ofertas del Amazon Prime Day.

¿Qué es el Prime Day?

Amazon Prime Day 2024 es un evento de ventas de 48 horas que comenzará a la medianoche en PT (3:00 a.m. ET) del martes 16 de julio y terminará a la medianoche en PT (3:00 a.m. ET) del miércoles 17 de julio. Durante esa breve ventana, los miembros tendrán la oportunidad de ahorrar en miles de artículos populares, incluidos relojes inteligentes, televisores, equipamiento de camping, tecnología de golf y mucho más de muchas de nuestras marcas favoritas.

Se agregarán nuevas ofertas cada día, y tendrás que moverte rápidamente para obtenerlas antes de que se agoten. Muchas de las mejores ofertas son exclusivas del Prime Day y caducarán cuando termine el evento de ventas.

Cómo encontrar las mejores ofertas del Amazon Prime Day

El primer paso para encontrar las mejores ofertas del Amazon Prime Day es unirse si aún no eres miembro. En este momento, la tienda está ofreciendo tres meses de membresía Prime por solo $7.49 al mes (normalmente $14.99 al mes).

Una vez que te hayas unido a Amazon Prime, revisa regularmente CBS Sports Essentials mientras exploramos el sitio en busca de las mejores ofertas que sabemos que a nuestros lectores les encantarán. También estaremos revisando otras tiendas para asegurarnos de que obtengas la mejor oferta disponible, incluso si no es una oferta del Amazon Prime Day.

También puedes navegar por la página de ofertas en Amazon para encontrar las últimas ofertas. Selecciona los filtros “Exclusivo para Prime” o “Acceso Anticipado Prime” para encontrar las ofertas del Amazon Prime Day de tiempo limitado.

¿Necesitas ser miembro para comprar ofertas en el Amazon Prime Day?

Sí, necesitas ser miembro de Prime para comprar la mayoría de las ofertas del Prime Day en Amazon. Si bien es probable que algunos vendedores independientes ofrezcan sus propias ofertas en la plataforma que pueden estar disponibles para todos los compradores, las mejores ofertas del Prime Day están reservadas exclusivamente para los miembros.

Además de acceso a miles de ofertas exclusivas del Amazon Prime Day, los miembros Prime también obtienen otros beneficios, como envío gratuito de uno a dos días en la mayoría de los artículos, acceso durante todo el año a ofertas exclusivas y acceso a la plataforma de transmisión de Amazon Prime.

¿Estás pensando en convertirte en miembro de Prime? ¡Tenemos todas tus respuestas sobre el Prime Day 2024 cubiertas, además de ofertas anticipadas de Amazon que puedes aprovechar ahora mismo en artículos para el hogar, equipamiento de fitness, tecnología y más.