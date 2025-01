¿Cuáles son todos los animales del zodiaco chino? Encuentra el tuyo.

Los fuegos artificiales, desfiles y otros rituales de Año Nuevo chino se centran en alejar la mala suerte y dar la bienvenida a la prosperidad.

La celebración a veces también se llama el Festival de la Primavera.

Puedes ver qué animal del zodiaco chino se eligió el año en que naciste con nuestro gráfico a continuación.

Las celebraciones del Año Nuevo chino incluyen fuegos artificiales y bailes con marionetas coloridas (Imagen: Getty)

¿Qué animal del zodiaco es el Año Nuevo chino en 2025?



Las comunidades asiáticas de todo el mundo se preparan para celebrar el Año Nuevo Lunar cada año y el 2025 está designado como el Año de la Serpiente en el zodiaco chino.

La serpiente se caracteriza por su sabiduría, intuición y enfoque estratégico, cualidades que podrían ofrecer el mapa perfecto para navegar por tu camino financiero en el año venidero.

Los astrólogos chinos creen que cada signo experimenta las influencias del año de manera diferente, con algunos en camino hacia la prosperidad y otros enfrentando cuentos de precaución.

¿Qué animal del zodiaco chino se celebró el año en que naciste?



Compara tu año de nacimiento con la lista de animales del zodiaco chino proporcionada por la BBC.

Drágon

Se cree que aquellos nacidos en el Año del Dragón tienen estas cinco características – independientes, seguros, inteligentes, entusiastas y extrovertidos.

Caballo

Si naciste en 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 o 2014, tu animal del zodiaco chino es el caballo.

Esto significa que eres aventurero, enérgico y animado, así como único e independiente.

Cabra

Se piensa que aquellos nacidos en el Año de la Cabra son gentiles, creativos, elegantes, generosos y calmados.

Los años anteriores incluyen 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015.

¿Cuál es tu animal del zodiaco chino? (Imagen: Getty)

Serpiente

Si naciste en un año en que se celebró la serpiente, se cree que eres misterioso, apasionado, sabio, entusiasta y sensible, según informa la BBC.

Los años anteriores son 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013.

Mono

1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016 son los años anteriores del Mono.

Si naciste en alguno de estos años, te describen como encantador, curioso, inteligente, seguro y travieso, según la emisora.

Gallina

¿Te sientes valiente, honesto, práctico, extrovertido o ordenado? Estas son las características de aquellos nacidos en el Año del Gallo.

Los años anteriores son 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017.

Perro

Si eres honesto, leal, confiable, amigable o sensible, tu zodiaco podría ser el perro.

El Año del Perro tuvo lugar en 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018.

Cerdo

¿Naciste en 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 o 2019? Tu animal del zodiaco es el cerdo.

Se cree que eres amable, generoso, encantador, inteligente y cuidadoso.

Rata

El Año de la Rata tuvo lugar en 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2008.

Aquellos nacidos en estos años se describen como encantadores, ingeniosos, inteligentes, amables y atractivos.

Buey

Se cree que las personas confiables, justas, inteligentes, pacientes y trabajadoras nacen en el Año del Buey.

Los años anteriores han sido 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009.

Tigre

Aquellos nacidos en el Año del Tigre habrán nacido en 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 o 2022.

Sus características incluyen entusiasmo, valentía e inventiva. También se piensa que son activos y aventureros.

Conejo

Personas elegantes, amables, populares, elegantes e inteligentes nacieron en el Año del Conejo.

Los años anteriores son 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023.

