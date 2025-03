¿Cuáles son los obstáculos para el plan de paz de Europa para Ucrania?

Frank Gardner, corresponsal de seguridad de BBC News

EPA

Cualesquiera que sean las palabras usadas para enmarcar los planes que surgen de la cumbre del domingo de 19 líderes principalmente europeos en Londres – alto al fuego, tregua o plan de paz – los desafíos por delante son enormes.

El Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, junto con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, esperan que este sea el plan para finalmente llevar la paz duradera a Ucrania.

En su corazón radica lo que el Sir Keir está llamando la “coalición de los dispuestos”, aquellos que ayudarían a garantizar la paz en caso de que se llegue a un acuerdo.

Pero ¿cuáles son los obstáculos – y qué tan fácilmente pueden superarse?

¿Puede Europa reunir una fuerza disuasiva suficiente?

En primer lugar, ¿pueden los ejércitos diezmados de Europa y los arsenales medio vacíos reunir algo que se acerque a una fuerza disuasiva sustancial para desplegar en Ucrania? ¿Qué naciones, aparte del Reino Unido y Francia, estarán dispuestas a enviar fuerzas a un escenario tan incierto dados los cuestionamientos sobre el apoyo de Estados Unidos?

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que se necesitaría una fuerza internacional de hasta 200,000 tropas para mantener un alto al fuego a lo largo de la línea de contacto de 600 millas (960 km) entre los dos ejércitos opuestos, Rusia y Ucrania.

Aunque esa cifra es muy optimista, el líder ucraniano tiene razón al evaluar cuántas serían necesarias para actuar como una disuasión suficiente contra futuras incursiones rusas.

En realidad, Europa luchará por reunir incluso un tercio de esa cifra, tal es el efecto de décadas de reducción de sus fuerzas armadas, años después de que el dividendo de la paz de la posguerra fría debería haber terminado.

El poder aéreo sería crucial. Esto es tanto para lo que se conoce como ISR [Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento] como para repeler futuras incursiones rusas.

No tiene sentido tener una brigada de tropas del Reino Unido sentada en parte de la línea de alto al fuego teórica si miles de tropas y vehículos blindados rusos están llegando a través de un espacio a 100 millas de distancia y no hay medios adecuados para repelerlos.

Estados Unidos tiene una gran capacidad en inteligencia de señales, Sigint, así como en reabastecimiento aire-aire, sin los cuales una fuerza puramente europea lucharía. Un informe reciente del think tank con sede en Londres, el Instituto Internacional de Asuntos Internacionales (IISS), declaró:

“La dependencia de Europa de las capacidades militares de Washington, especialmente los habilitadores críticos como ISR y reabastecimiento aire-aire, hará que perseguir la ‘independencia’ sea un desafío importante sin una inversión importante en esas áreas.”

Continúa diciendo que: “Estados Unidos también contribuye con más de la mitad de todos los aviones de combate y ataque de la OTAN.”

En resumen, reunir una fuerza disuasiva creíble para proteger a Ucrania sería extremadamente desafiante, si no imposible, sin el respaldo militar de Estados Unidos.

¿Se puede persuadir a Trump para proporcionar un respaldo estadounidense?

Mire la conversación completa: El notable intercambio entre Zelensky, Vance y Trump

A Donald Trump le gusta decir que no comienza guerras, las detiene.

Lo último que quiere hacer en este momento es comprometer tropas de combate y poder aéreo estadounidenses en una teórica línea de alto el fuego inestable que tiene el potencial de convertirse en una guerra de disparos que arrastra a las fuerzas de la OTAN.

En cambio, ha señalado su forma preferida de poner fin a esta guerra, que es cerrar un trato directamente con el Presidente ruso, Vladimir Putin, uno a uno.

El objetivo del Sir Keir es que Europa proponga una propuesta de alto el fuego creíble que luego se pueda presentar al Presidente Trump con la esperanza – y quiero enfatizar esa palabra “esperanza” – de que luego acepte proporcionar un respaldo militar de Estados Unidos.

Hasta ahora, eso parece poco probable.

¿Lo aceptará Rusia?

¿Por qué demonios lo haría? – algunos argumentarían.

Sus fuerzas terrestres están ganando en el campo de batalla, aunque a un costo horrendo en vidas humanas y Ucrania ha perdido prácticamente a su mayor aliado en esta guerra: Estados Unidos.

Sin el apoyo militar de Estados Unidos, Ucrania tendrá dificultades para contener a las tropas rusas que avanzan en el este y sureste. Sin misiles Patriot de Estados Unidos, sus ciudades serán aún más vulnerables a los ataques masivos de misiles por parte de Rusia.

El Presidente Putin siempre ha dejado en claro que no aceptará la presencia de tropas de un miembro de la OTAN en Ucrania. Ahora que efectivamente tiene un aliado en la Casa Blanca, es aún menos probable que ceda en este punto a menos que el Presidente Trump pueda ofrecerle un gran incentivo a cambio.

La conclusión de todo esto es que el Kremlin no ha renunciado a sus objetivos maximalistas para Ucrania, que es eventualmente devolver todo el país a la órbita de Moscú, reemplazando a Zelensky con un títere dócil y pro-ruso.

Como mínimo, es poco probable que ceda en su demanda fundamental de que Ucrania ceda permanentemente no solo los territorios que Rusia ya ocupa – en las regiones de Jerson, Zaporizhzhia, Donetsk y Lugansk – sino también ceda las ciudades adyacentes de Jerson y Zaporizhzhia, obligando a cientos de miles de residentes ucranianos a huir o convertirse en rusos.