¿Cuáles son los beneficios fiscales de una LLC para propiedades de alquiler?

Cuando tienes activos valiosos, costos significativos o deudas, o la posibilidad de que alguien resulte herido, una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) podría ayudarte a protegerte de la responsabilidad. Además, también puede ayudarte con tus impuestos. Para propietarios de propiedades, esta estructura empresarial se utiliza comúnmente para organizar propiedades de alquiler en LLC separadas con el objetivo de proteger los activos personales.

Una LLC es una estructura empresarial regulada por la ley estatal. Esto significa que los detalles específicos difieren según las jurisdicciones, aunque la mayoría (si no todas) las estados comparten los mismos principios generales. Junto con las S-Corps y las asociaciones, la LLC es una opción común de estructura empresarial para propietarios individuales de propiedades o pequeños grupos propietarios.

Al igual que otras estructuras empresariales, una LLC te permite operar un negocio como entidad legal independiente de los propietarios y operadores. La empresa puede tener sus propias cuentas bancarias, poseer sus propios activos y ser responsable independientemente de cualquier deuda y responsabilidad. Esto permite a los propietarios operar un negocio sin estar personalmente expuestos a los riesgos y costos asociados, siempre y cuando mantengan estrictamente separados sus activos empresariales y personales.

Una sociedad de responsabilidad limitada es relativamente fácil de formar. Entre otras razones, esto la hace popular entre los propietarios y propietarios de propiedades de alquiler. De hecho, es común que los propietarios formen una LLC separada para cada propiedad individual, lo que les permite separar los costos, deudas e impuestos de cada unidad mientras centralizan las ganancias. Esto crea una estructura empresarial generalmente eficiente que te permite operar de forma colectiva una serie de negocios sin cargar toda la organización con el mal rendimiento de uno.

Generalmente, una LLC se grava según lo que se llama una base de passthrough. Esto significa que la empresa en sí no paga impuestos (las LLC que eligen ser gravadas como corporaciones C sí pagan impuestos). En cambio, el propietario del negocio informa cualquier ingreso o pérdida en su declaración de impuestos personal y paga impuestos sobre la renta en consecuencia.

Para una LLC con varios miembros, la empresa sí necesita presentar una declaración de impuestos informativa ante el IRS. Esto le dice a la agencia tributaria cómo la LLC ha dividido sus ganancias entre sus miembros, para asegurarse de que todos los ingresos se informen con precisión.

Si posees una propiedad de alquiler, esta estructura fiscal te permite acceder a las protecciones de responsabilidad de una pequeña empresa a la vez que mantienes las ganancias como ingresos personales. Esto puede eliminar varios pasos (potencialmente costosos) asociados con otras estructuras empresariales.

Por ejemplo, dependiendo de la naturaleza de tu negocio, una corporación C podría tener que pagar impuestos sobre la renta antes de pasar los beneficios restantes después de impuestos. Esto se conoce como el riesgo de doble imposición, en el que primero la empresa y luego tú pagas impuestos sobre el mismo dinero, y solo se asocia con las LLC gravadas como corporaciones C.

Si tu LLC se grava como corporación C o S, tendrás que emitirte cheques formales. Estos pueden estar sujetos a formas adicionales de impuestos sobre el ingreso y nómina. Los miembros de las LLC no gravadas como corporaciones pueden tener que pagar impuestos sobre el trabajo por cuenta propia sobre las ganancias del negocio. Sin embargo, estos impuestos sobre la nómina pueden no estar asociados con los ingresos de la propiedad de alquiler.

Cuando pagas tus impuestos, primero reduces todos los ingresos de la propiedad por todos sus gastos asociados. Por ejemplo, digamos que tu propiedad generó $2,500 en un mes y gastaste $750 en mantenimiento. Declararías $1,750 de ingresos gravables.

Si operas una propiedad de alquiler, es inteligente formar una LLC. Esto puede protegerte de la responsabilidad potencial asociada con tener a terceros en tu propiedad. Además, una LLC separa los activos personales y empresariales, reduciendo el riesgo financiero personal. Además, puede ofrecer flexibilidad en la forma en que se gravan los ingresos por alquiler, dependiendo de la clasificación fiscal elegida.

