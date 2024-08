¿Cuáles son las opiniones de Kamala Harris sobre temas como la economía?

Faltan algunos días antes de la Convención Nacional Democrática, la vicepresidenta Kamala Harris está disfrutando de una ola de encuestas favorables y rallies enérgicos. Pero más allá de las buenas vibras, ¿dónde se encuentra la presunta candidata presidencial demócrata en temas clave?

Aunque aún no ha publicado una plataforma exhaustiva, su tiempo como senadora y fiscal de California, su campaña presidencial en 2020 y su papel en la Casa Blanca como vicepresidenta dan pistas sobre la posición de la Sra. Harris en varios temas.

A lo largo de los años, algunas de sus posturas han cambiado y algunos han dicho que ha tenido dificultades para definirse.

Para tener una mejor comprensión de cómo podría ser su agenda política ahora, la BBC News revisó los discursos recientes de la Sra. Harris y las declaraciones públicas como candidata en 2024, su historial como vicepresidenta y su historia política como candidata presidencial en 2020, senadora y fiscal de California.

La campaña de la Sra. Harris le dijo a la BBC que las declaraciones más recientes de la candidata reflejan mejor sus intenciones si es elegida presidenta.

“La vicepresidenta Harris construirá sobre la histórica agenda de la Administración de Biden-Harris que superó a Big Pharma, creó casi 16 millones de empleos y cumplió con la primera legislación bipartidista sobre seguridad de armas en tres décadas”, dijo el portavoz de la campaña de Harris, Kevin Munoz, en un comunicado.

Aquí están las posiciones de la Sra. Harris sobre 10 temas clave.

Economía

Como senadora, la Sra. Harris defendió una serie de políticas progresistas, incluyendo licencia familiar pagada, vivienda asequible y matrícula gratuita para familias de bajos y medianos ingresos.

Como vicepresidenta, ha sido la compañera del Sr. Biden en la aprobación de importantes legislaciones económicas, regularmente etiquetadas como “Bidenomics”, que incluyeron importantes inversiones en infraestructura y energía verde.

Pero con la continua inflación y altas tasas de interés afectando los bolsillos de los estadounidenses, las encuestas han mostrado que la economía sigue siendo una preocupación principal para muchos votantes.

El viernes, la Sra. Harris lanzó su plan económico, que incluye asistencia hipotecaria para compradores de vivienda por primera vez, un crédito fiscal para padres de recién nacidos y prohibiciones de especulación de precios en el supermercado para ayudar a combatir la inflación.

Y al igual que su oponente, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha manifestado en contra de gravar propinas.

“Como presidenta, estaré enfocada en crear oportunidades para la clase media que avancen en su seguridad económica, estabilidad y dignidad. Juntos, construiremos lo que yo llamo una economía de oportunidades”, dijo el viernes.

Inmigración

La posición de la Sra. Harris en la frontera ha cambiado desde que se postuló por primera vez para un cargo. En 2020, mientras hacía campaña para la nominación presidencial demócrata, mantuvo posiciones bastante progresistas, como prometer cerrar los centros de detención de inmigrantes.

En 2021, el Sr. Biden pidió a la Sra. Harris supervisar el esfuerzo diplomático para abordar los problemas de inmigración en la frontera sur de Estados Unidos.

No fue – como caracterizaron muchos republicanos – una “zar fronteriza”, sino que trabajó con países de América Central en las “causas fundamentales” por las cuales las personas huyen hacia Estados Unidos.

Como parte de ese esfuerzo, anunció en 2023 que había ayudado a recaudar aproximadamente $3 mil millones – en su mayoría de empresas privadas – para invertir en comunidades de la región, con la esperanza de proporcionar oportunidades que hicieran menos atractiva la inmigración a Estados Unidos.

A principios de este año, ayudó en el esfuerzo para aprobar un sólido acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza que habría incluido cientos de millones de dólares para la construcción de un muro fronterizo.

Pero Trump ayudó a matar el acuerdo, acusando a las políticas fronterizas de Biden de causar “muerte, destrucción y caos en cada comunidad estadounidense”.

Su campaña dijo que, si fuera elegida presidenta, seguiría comprometida con “soluciones bipartidistas para fortalecer la seguridad fronteriza”.

Aborto

La Sra. Harris siempre ha apoyado el derecho de las mujeres al aborto.

Jugó un papel clave en el esfuerzo de la campaña de Biden para hacer que los derechos al aborto fueran centrales en las elecciones de 2024, y siempre ha abogado por legislaciones que consagrarían los derechos reproductivos en todo el país.

Esa posición no ha cambiado.

“Cuando el Congreso apruebe una ley para restaurar las libertades reproductivas, como presidenta de Estados Unidos, la firmaré”, dijo en un mitin de su campaña en Atlanta, Georgia.

Fue la primera vicepresidenta en visitar una clínica de aborto, y recorrió el país después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó Roe v. Wade en 2022 para hablar sobre la creciente cantidad de prohibiciones al aborto en Estados Unidos, a menudo presentando el tema como uno sobre la libertad personal.

Grupos poderosos de defensa de los derechos reproductivos, como Emilys List y Reproductive Freedom for All, han respaldado oficialmente a la Sra. Harris desde que comenzó su campaña presidencial.

OTAN y ayuda a Ucrania

Aunque gran parte de su carrera temprana se centró en el estado de California, desde que llegó a Washington como senadora en 2017, la Sra. Harris se ha involucrado más en el escenario mundial.

Como senadora, viajó a Afganistán, Irak, Jordan e Israel.

Como vicepresidenta, se ha reunido con 150 líderes mundiales y visitado 21 países.

Asistió a la Conferencia de Seguridad de Múnich en el último año, y pronunció discursos en apoyo de la OTAN que denunciaron el aislacionismo y prometieron apoyar a Ucrania “por el tiempo que sea necesario”. También representó a Estados Unidos en junio en la “conferencia de paz” convocada por Ucrania en Suiza, donde reafirmó el apoyo de Estados Unidos a Kiev.

Dentro de las 48 horas de hacerse público su candidatura, 350 destacados expertos en política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos – en su mayoría demócratas – publicaron una carta en la que la respaldaban como la “mejor persona calificada” para liderar el país en asuntos internacionales.

Guerra Israel-Gaza

La Sra. Harris ha sido desde hace tiempo defensora de una solución de dos estados.

Como vicepresidenta, fue más abierta en criticar a Israel durante la guerra de Israel-Gaza que el Sr. Biden.

Fue una de las primeras miembros de la administración en pedir un “alto el fuego inmediato”, expresó su preocupación por la “catástrofe humanitaria para los palestinos” y acusó a Israel de poner fin al conflicto.

Tuvo lo que llamó conversaciones “francas y constructivas” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante su visita a Washington en julio.

Como candidata demócrata presumida, dijo que le expresó al Sr. Netanyahu que tenía “serias preocupaciones” por las bajas en Gaza y que la forma en que Israel se defendió importaba.

“Es hora de que termine esta guerra”, dijo después de las conversaciones cara a cara en la Casa Blanca.

Sin embargo, no apoya un embargo de armas contra Israel, como algunos en la izquierda estadounidense han pedido.

Su asesor de seguridad nacional, Phil Gordon, dijo en X que “ha sido clara: siempre se asegurará de que Israel pueda defenderse contra Irán y grupos terroristas respaldados por Irán”.

Impuestos

En 2017, mientras era senadora, la Sra. Harris apoyó una serie de programas fiscales progresistas, copatrocinando un proyecto de ley con Bernie Sanders para expandir la seguridad social para los ancianos aumentando la tasa impositiva sobre las inversiones.

Como candidata presidencial en 2019, apoyó una tasa impositiva corporativa del 35%, frente al 21%.

Esto fue más agresivo que la propuesta del presidente Biden, que también apoyó, de un aumento al 28%.

Un oficial de la campaña le dijo a la BBC que la vicepresidenta continuaría respaldando la propuesta del presidente Biden de no aumentar los impuestos a los estadounidenses de bajos y medianos ingresos que ganan menos de $400,000 (£310,000).

Salud

Como fiscal general de California, la Sra. Harris y su oficina a menudo utilizaron las leyes antimonopolio para evitar que las aseguradoras, hospitales y compañías farmacéuticas aumentaran los costos para los clientes.

Cuando se convirtió en senadora de Estados Unidos y más tarde en candidata a la presidencia en 2020, tuvo opiniones más progresistas que el Sr. Biden, apoyando la expansión de medicare y programas de atención médica financiados públicamente.

Su campaña le dijo a la BBC que, como presidenta, no promovería un sistema de pagador único.

Mientras era vicepresidenta, la Casa Blanca redujo los costos de los medicamentos recetados, estableció precios máximos para la insulina en $35, permitió que Medicare negociara precios de medicamentos y estableció un tope en los gastos de bolsillo para la cobertura de medicamentos de Medicare.

Crimen

La Sra. Harris comenzó su carrera legal procesando abusadores de menores y traficantes de personas antes de ser elegida fiscal de distrito de San Francisco, y luego fiscal general de California.

Sus oficinas aumentaron las tasas de condena, especialmente de criminales violentos, aunque esa historia ha sido objeto de críticas desde la izquierda progresista, que a veces la llamó “policía”.

Mientras tanto, la derecha la ha acusado de ser blanda con el crimen, aunque su historial es contradictorio. Como fiscal, se negó a pedir la pena de muerte contra alguien que mató a un policía, pero como fiscal general de California, luchó por el derecho del estado a seguir usándola.

La Sra. Harris también ha utilizado su pasado como fiscal para servir como un contraste importante con su oponente, quien fue condenado por 34 cargos en un esquema de silenciamiento para influir ilegalmente en las elecciones de 2016.

“Kamala Harris es una fiscal pragmática que ha tenido éxito al enfrentarse a depredadores, estafadores y tramposos como Donald Trump”, dijo el portavoz de su campaña, James Singer.

Clima

La Sra. Harris siempre ha abogado por leyes estrictas para proteger el medio ambiente.

Como fiscal, la Sra. Harris defendió las leyes climáticas de California y demandó a las compañías petroleras por daños ambientales. También abogó por políticas sobre el cambio climático a través de un “Green New Deal” durante su campaña presidencial de 2020, algunas de las cuales se han llevado a cabo bajo la administración actual.

Durante un debate presidencial de CNN en 2019, dijo que “no hay duda de que estoy a favor de prohibir la fracturación hidráulica”, pero desde entonces ha revertido su posición desde que se postuló para la presidencia en 2024.

Como vicepresidenta, ayudó a aprobar la Ley de Reducción de la Inflación, que ha canalizado cientos de miles de millones de dólares a programas de créditos fiscales y reembolsos de energía renovable y vehículos eléctricos.

El año pasado, señaló en un discurso que constituía “la mayor inversión climática en la historia de nuestra nación” y enfatizó la necesidad de protegerse contra el clima extremo.

Leyes de armas

La Sra. Harris tiene un historial de respaldo a regulaciones de seguridad de armas a lo largo de su carrera política, y defendió con éxito las leyes de armas de California cuando enfrentaron desafíos legales como fiscal general del estado.

Como vicepresidenta, ha supervisado la Oficina de Prevención de la Violencia Armada de la Casa Blanca, y a principios de este año anunció la creación de centros de recursos para apoyar la implementación de leyes de bandera roja, destinadas a mantener armas de fuego lejos de aquellos que puedan hacerse daño a sí mismos y a otros.

También alentó a los estados a aprovechar los $750 millones en fondos federales que la administración Biden-Harris puso a disposición para programas de intervención en crisis.