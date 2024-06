¿Cuáles son las formas ecológicas de controlar los insectos en el patio trasero?

La National Pest Management Association, un grupo comercial, defiende la pulverización en el patio trasero, citando la importancia de controlar las enfermedades transmitidas por mosquitos y garrapatas. Los profesionales de control de plagas capacitados entienden los desafíos específicos de cada propiedad y tienen la experiencia requerida para crear un plan dirigido que reduzca efectivamente las poblaciones de mosquitos y garrapatas mientras minimiza el impacto en insectos no deseados y en el medio ambiente. Por ejemplo, los técnicos pueden evitar tratar áreas alrededor de plantas florecientes, que atraen polinizadores. Más allá de la pulverización, existen dispositivos como los matainsectos, que atraen a los insectos voladores hacia su muerte. Pero la investigación muestra que mayormente matan a los equivocados. También hay productos de mesa y de pinza que difunden o emiten insecticidas. Aunque un estudio encontró que un dispositivo de este tipo no parecía dañar a las abejas, la Sociedad Xerces recomienda no usar dichos productos debido a las preocupaciones sobre su posible impacto en las abejas nativas y otros insectos.