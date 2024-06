¿Cuál podría ser la mejor acción dividida para comprar ahora y mantener durante los próximos 10 años?

Dos de las acciones más candentes hasta ahora en 2024 son Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) y Nvidia (NASDAQ: NVDA). De hecho, ambas empresas son consideradas líderes en sus respectivas industrias.

Sin embargo, además de tener un sólido rendimiento empresarial, estas dos compañías comparten algo más en común que está impulsando una mayor actividad de compra. Específicamente, tanto Nvidia como Chipotle tienen programadas divisiones de acciones próximas para junio.

Con las acciones de cada una continuando en alza, los inversionistas pueden tener dificultades para decidir qué empresa representa una posición más convincente a largo plazo.

Vamos a analizar los beneficios y los costos de oportunidad de poseer cada acción, y evaluar cuál parece ser la elección superior.

El caso a favor y en contra de Nvidia

El gráfico a continuación muestra los ingresos, beneficios brutos y ganancias netas de Nvidia en los últimos 10 años. Claramente, los últimos dos años han sido testigos de un crecimiento desproporcionado en comparación con períodos anteriores.

Gráfico de ingresos de NVDA (trimestral)

No es ningún secreto que Nvidia es un jugador importante en el ámbito de la inteligencia artificial (IA). Las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) H100, A100 y Blackwell de la compañía tienen una gran demanda entre clientes que incluyen a Tesla y Meta Platforms.

Lo que es notable de las tendencias anteriores es que el crecimiento de Nvidia se está acelerando en ambas líneas, tanto de ingresos como de beneficios. Al generar un flujo de efectivo excedente, Nvidia puede reinvertir las ganancias en otros impulsores de crecimiento y reforzar su hoja de ruta a largo plazo.

Aunque todo esto es positivo, hay algunos riesgos que deben ser reconocidos. Por ahora, se estima que Nvidia tiene una participación del 80% en el mercado de chips de IA.

Sin embargo, la creciente competencia de Intel, Advanced Micro Devices e incluso grandes empresas de tecnología como Amazon y clientes existentes como Meta representan una amenaza. Cada una de estas empresas está desarrollando su propia línea de chips, lo que eventualmente debería afectar la sólida posición de Nvidia.

Fuente de la imagen: Getty Images.

El caso a favor y en contra de Chipotle

Chipotle es más conocido por sus deliciosos burritos y bowls. Con 40 millones de miembros en su programa de recompensas, Chipotle ha construido sin duda un seguimiento de clientes leales con una fuerte equidad de marca.

Una de las formas en que Chipotle ha podido captar la atención de tantos consumidores es debido a las inversiones de la empresa en estrategias de ventas digitales.

Gráfico de ingresos de CMG (trimestral)

Similar a Nvidia, Chipotle ha sido capaz de financiar una operación extremadamente rentable. Sus canales de ventas digitales han ayudado a impulsar una expansión significativa de los márgenes, que a su vez se ha reflejado en los resultados finales. Aunque estos resultados financieros son alentadores, la acción de Chipotle también conlleva ciertos riesgos.

Factores macroeconómicos como la inflación y las tasas de interés pueden afectar a casi cualquier negocio. Aunque Nvidia ciertamente no es inmune a estos factores, yo argumentaría que una cadena de restaurantes como Chipotle es más susceptible.

La tendencia de los consumidores a discreción es altamente sensible y puede fluctuar de un año a otro. Alentaría a los inversores a tener en cuenta esa dinámica en relación con las perspectivas de crecimiento a largo plazo.

¿Y el ganador es?

La pieza final de este análisis gira en torno a la valoración. Como se ve en el gráfico a continuación, la relación precio-ganancias (P/E) de Chipotle y Nvidia ilustra tendencias muy diferentes.

Gráfico de relación P/E de CMG

En el último año, la P/E de Chipotle ha aumentado considerablemente, ahora situándose en 65.7. En contraste, la P/E de Nvidia es mucho más baja de lo que era hace un año.

Otra forma de ver esto es entender que, aunque cada acción ha aumentado bruscamente en el último año, las acciones de Nvidia técnicamente son más baratas de lo que eran hace 12 meses. ¿Por qué? Porque el crecimiento de las ganancias de la compañía está superando la aceleración del precio de la acción.

Al final del día, Chipotle y Nvidia son dos negocios muy diferentes.

El hecho del asunto es que la comida rápida de Chipotle es una compra de lujo. Aunque los resultados operativos anteriores indican que la compañía puede crecer, es importante recordar que Chipotle vende burritos, no es precisamente un negocio patentado.

Por el contrario, Nvidia vende un producto que empresas de todos los tamaños necesitan. Y aunque existe competencia, creo que hay vientos favorables seculares más sólidos a largo plazo impulsando la IA en comparación con la industria alimentaria. Si acaso, Chipotle podría convertirse en cliente de Nvidia a medida que la compañía refuerza sus inversiones tecnológicas.

En otras palabras, la IA es tan prolífica que sus aplicaciones abarcan una variedad de sectores industriales, incluyendo alimentos y bebidas. No veo muchas razones por las cuales Nvidia sería un cliente de Chipotle.

Teniendo en cuenta la narrativa de crecimiento en torno a la IA, junto con la atractiva valoración de Nvidia, creo que la compañía es la mejor opción en comparación con Chipotle.

¿Deberías invertir $1,000 en Nvidia en este momento?

Antes de comprar acciones en Nvidia, considera esto:

El equipo de analistas de The Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Nvidia no era una de ellas. Las 10 acciones que hicieron el corte podrían generar retornos enormes en los próximos años.

Considera cuándo Nvidia hizo parte de esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $671,728!*.

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, incluyendo orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el retorno del S&P 500 desde 2002*.

¡Ve las 10 acciones »

*Retornos de Stock Advisor a partir del 28 de mayo de 2024

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Adam Spatacco tiene posiciones en Amazon, Meta Platforms, Nvidia y Tesla. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Amazon, Chipotle Mexican Grill, Meta Platforms, Nvidia y Tesla. The Motley Fool recomienda Intel y recomienda las siguientes opciones: largas llamadas de enero de 2025 por $45 en Intel y cortas llamadas de mayo de 2024 por $47 en Intel. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Nvidia vs. Chipotle: ¿Cuál podría ser la Mejor Acción para Comprar Ahora y Mantener Durante los Próximos 10 Años? fue publicado originalmente por The Motley Fool