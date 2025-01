¿Cuál es lo mejor en Apple TV+?

Apple TV+ está siendo gratuito durante un fin de semana porque carece de espectadores, pero está lejos de carecer de programas absolutamente excelentes para ver. Esto es lo que ver primero y por qué Apple está haciendo esto.

Apple está reduciendo los estrenos de películas de gran éxito en los cines y un impacto es que el perfil de su servicio Apple TV será menor. Dado que el servicio tiene consistentemente solo una pequeña fracción de la audiencia que obtienen Netflix y Disney+, Apple ha estado trabajando para ponerlo frente a más personas.

Como se anunció recientemente, el último intento tendrá lugar durante el fin de semana que comienza el viernes 3 de enero de 2025 y finaliza el domingo 5 de enero. Durante esos tres días, todo Apple TV+ se podrá ver gratis sin suscripción.

Originalmente, Apple anunció el fin de semana gratuito solo para el sábado y domingo, lo cual parecía extraño ya que muchas personas aún estarán de vacaciones de Navidad/Año Nuevo el viernes. Además, los viernes suelen ser cuando se lanzan nuevos episodios de programas, pero esta vez solo el final de temporada de “Silo” está programado para el 3 de enero de 2025.

Los nuevos espectadores ahora pueden ver eso tan pronto como se estrene el viernes, pero los verdaderos nuevos espectadores deberían correr a ver “Silo” desde su primera temporada. Y deberían prepararse para perder la mayor parte del fin de semana viendo dramas.

Es curioso, pero por primera vez prácticamente puedes argumentar que hay demasiado para ver en Apple TV+. Junto a “Silo” y “Severance”, hay más dramas excelentes como “Slow Horses”, “Bad Sisters”, “For All Mankind”, “Lessons in Chemistry” y muchos más antes de siquiera llegar a la comedia o las películas.

Apple TV+ tiene un historial menos destacado con las películas, pero sus éxitos son altos. La película de finales de 2024 “Wolfs”, por ejemplo, inmediatamente se convirtió en la película más vista en la historia del servicio.

Y luego ningún servicio de streaming puede quitarle a Apple TV+ el hecho de que fue el primero, y sigue siendo el único, en ganar un Oscar a la Mejor Película. Obtuvo ese premio de la Academia por “CODA”, que al igual que todos los programas de Apple, sigue disponible para ver.

Esa es en realidad una característica diferenciadora clave entre Apple y al menos servicios como Disney+ y Amazon Prime. Puede cancelar programas y es una tragedia que “Schmigadoon!” no haya tenido una tercera temporada, pero no los elimina del servicio.

Simplemente no agrega programas con mucha frecuencia. A diferencia del Apple Vision Pro, sin embargo, esto no parece deberse a que los programas no se estén produciendo lo suficientemente rápido, sino porque Apple TV+ es cuidadoso con lo que encarga o produce.

Apple tampoco hace lo que se podría haber esperado, que es comprar bibliotecas completas de programas de otras empresas, aunque se rumorea que ha tenido discusiones con MGM.

Puedes ver a Apple TV+ como teniendo una colección de shows y películas excelentes, quizás incluso excepcional. Pero aparte de cuando solo tienes dos días para probarlo, el servicio aún se siente limitado en comparación con otros.

Dado que Apple no revelará detalles, y te volverás loco tratando de contarlos tú mismo, las últimas cifras disponibles son de noviembre de 2023. El agregador de streaming Reelgood estimó que en ese momento Apple TV+ tenía 139 programas y 69 películas.

Amazon Prime, en comparación, entonces se estimaba que tenía 2,135 programas y 12,071 películas. Netflix tenía 2,495 programas y casi 4,000 películas.

Entonces, a fines de 2023, el catálogo de Apple TV+ era aproximadamente el 3.2% del tamaño de Netflix y el 1.46% del tamaño de Amazon.

Para ser justos, Netflix ha estado construyendo su audiencia desde 2007, y Amazon en realidad lo superó por un año, debutando como Amazon Unbox en 2006. Además, la oferta de Amazon es parte de su opción de membresía Prime, por lo que habrá personas que tengan Amazon Prime Video pero nunca lo vean.

Apple es un recién llegado al streaming, pero incluso al comienzo en 2019, tenía algo que sus rivales no tenían. En el lanzamiento, Oprah Winfrey explicó que traía su club de lectura a él porque “Apple está en mil millones de bolsillos, gente”.

En dos años, Apple anunció que esto se había duplicado a dos mil millones de dispositivos activos en todo el mundo.

Dado que la aplicación de Apple TV está disponible en casi todos los dispositivos de Apple excepto el Apple Watch y el Apple Pencil, es sorprendente cuántos suscriptores tiene el servicio de streaming. No hay forma de ser definitivo sobre cuántos tiene, ya que Apple no lo dirá, pero parece ser comparativamente poco.

Según el sitio español Evoca.tv, en agosto de 2024, Apple TV+ tenía “más de 25 millones de suscriptores”. Eso incluye presumiblemente a personas que solo lo obtienen por un período de prueba gratuito o porque Apple TV+ está incluido en todos los niveles del paquete Apple One, por lo que no es un recuento justo de cuántas personas están mirando.

Mientras que el mismo sitio afirma que, por ejemplo, Netflix tiene más de 282.7 millones de suscriptores, Apple TV+ tiene menos del 9% de la audiencia de Netflix.

Entonces, si subjetivamente los programas en Apple TV+ son excepcionales, algo más está impidiendo que la mayoría de los dos mil millones de usuarios de Apple se suscriban a él. Eso podría deberse a que las personas simplemente no conocen el servicio, aunque “Ted Lasso” se convirtió en un éxito rotundo y fue seguido por “Slow Horses” y “Severance”, programas que han tenido una amplia cobertura de prensa y atención.

Finalmente, eso puede ser lo que hace que Apple TV+ sea un éxito, el hecho de que realmente sigue produciendo televisión excepcional. Pero la gente no la verá si no sabe de ella, por lo que Apple siempre ha intentado llevar Apple TV+ a nuevas personas, como suscriptores de Canal+ en Francia, o a bordo con Air Canada.

Apple nunca ha dado acceso gratuito a todo su servicio antes. Es posible que no lo haya hecho ahora tampoco, la empresa no ha dicho si se incluirán todos sus deportes de suscripción.

Pero incluso abrir todo lo demás de forma gratuita es un movimiento nuevo y grande para Apple. Es curioso que de todo el año, posiblemente haya elegido el fin de semana más tranquilo para nuevos programas y películas.

Excepto que es el primer fin de semana de 2025. Espera que cada programa, cada episodio y cada película se presente con un anuncio promocionando las nuevas series que llegan en los próximos meses.

Actualizado: 4:35PM del Este con la noticia que Apple ha extendido el fin de semana gratuito para incluir el viernes 3 de enero de 2025.