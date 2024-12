‘¿Cuál es la base para acusarme en el caso de los disturbios de Delhi?’ pregunta Umar Khalid en el HC | Noticias de India

NUEVA DELHI: El exestudiante de la JNU Umar Khalid preguntó el viernes ante la Corte Superior de Delhi en base a la cual la policía de Delhi lo hizo inculpado en un caso de UAPA relacionado con la presunta conspiración detrás de la violencia en el noreste de Delhi en febrero de 2020. Apareciendo ante los jueces Navin Chwla y Shalinder Kaur, el abogado principal Trideep Pais argumentó que no se alegaba criminalidad contra muchas personas que supuestamente asistieron a las reuniones de conspiración o hicieron llamadas telefónicas después de la violencia. “Hubo una reunión; la mayor parte de la reunión no es un inculpado. ¿Cómo estoy inculpado? Hay dos de la reunión que son inculpados? Uno es Sharjeel Imam y yo. ¿Cómo estamos inculpados cuando otros no lo están?” preguntó el abogado principal. Pais argumentó además que el número de personas presentes en protestas, reuniones, llamadas -nadie fue hecho inculpado. “¿Cuál es la base para hacer inculpado a esta persona oa aquella persona si ni siquiera se conoce?” preguntó. Se refirió al líder de Swaraj India Yogendra Yadav y al cineasta Rahul Roy que no fueron inculpados en el caso a pesar de estar presentes en las reuniones de conspiración supuestas y en un grupo de WhatsApp. “De las personas que hicieron la llamada (post violencia), cinco ni siquiera fueron inculpadas. Saba Diwan, Rahul Roy, etc.”, declaró Pais. Continuó, “Hay otras personas en esa reunión… Con respecto a la reunión en la que hay declaraciones de testigos, había otras personas en la reunión. Por ejemplo, en la reunión de Jangpura, hay un tal señor Yogender Yadav. No es un inculpado. Hay un tal señor Purushottam Sharma. No es un inculpado. Hay una mujer llamada Tahir Daud.” Además de escuchar los argumentos en nombre de Khalid, el tribunal escuchó las presentaciones del abogado que representaba al líder del ala juvenil del RJD y estudiante de Jamia Millia Islamia Meeran Haider. Khalid, Imam y varios otros han sido procesados ​​bajo la Ley de Actividades (Prevención) Ilegales (UAPA) y disposiciones del Código Penal por supuestamente ser los “cerebros” de los disturbios de febrero de 2020, que dejaron 53 personas muertas y más de 700 heridas. La violencia estalló durante las protestas contra la CAA y el NRC. Después del rechazo de su solicitud de fianza por la corte superior en octubre de 2022, Khalid presentó una solicitud de fianza por segunda vez en el caso. Khalid, quien fue arrestado por la policía de Delhi en septiembre de 2020, impugnó una orden de un tribunal de …