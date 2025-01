¿Cuál es el valor neto del ex profesional de Strictly, Giovanni Pernice?

Los famosos que participarán tendrán la tarea de escapar por todo el Reino Unido mientras un equipo de élite de Cazadores intenta rastrearlos.

Deben evadir la captura durante 14 días mientras los Cazadores utilizan todos sus recursos para atraparlos.

Un equipo seleccionado de policías y militares, los Cazadores están armados con los poderes del estado, incluyendo cámaras CCTV y ANPR, helicópteros, drones, perros, campañas mediáticas y la última tecnología forense cibernética.

Pernice estuvo en Strictly Come Dancing durante ocho años pero dejó el Reino Unido en 2024 tras una investigación sobre acusaciones sobre su comportamiento en el programa de la BBC realizadas por su antigua pareja de baile Amanda Abbington.

En octubre de 2024, al abordar si regresará a Strictly después de su ausencia ese año, Pernice dijo en el programa de ITV Lorraine: “Quién sabe, nunca digas nunca”.

Con su baile llevándolo de regreso a Italia, su país natal, podrías estar preguntándote cuál es el patrimonio neto de Pernice.

¿Cuál es el patrimonio neto de Giovanni Pernice?



El Mirror informa que el patrimonio neto de Giovanni se estima en £726,000, según Net Worth and Salary.

Si bien es conocido por ser un bailarín profesional en Strictly Come Dancing, Giovanni también ha ganado dinero girando con el espectáculo de baile y también copresentó una serie de viajes con el juez de Strictly, Anton Du Beke. La pareja viajó por Sicilia y España.

Después de dejar el Reino Unido, Giovanni regresó a Italia y participó en el programa de baile italiano Ballando Con Le Stelle.

También realizó una gira en solitario llamada The Last Dance donde actuó en todo el Reino Unido en 2024.

El joven de 34 años fue emparejado con la actriz y cantante italiana Bianca Guaccero, 43, en la 19ª serie del programa y fueron coronados ganadores. La pareja también confirmó recientemente que son una pareja romántica.

Ballando Con Le Stelle es el equivalente italiano de Strictly Come Dancing y su spin-off estadounidense Dancing With The Stars.

Cómo ver Celebrity Hunted



Giovanni participará en Celebrity Hunted con el profesional de Strictly Kai Widdrington.

Puedes ver la nueva serie a partir de las 9 pm del domingo 5 de enero en Channel 4.